更多編輯台推薦新聞：
台灣燈會試營運 亮燈時間、廁所在哪4大熱門QA一次看
生活

台灣燈會試營運 亮燈時間、廁所在哪4大熱門QA一次看

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
李家超
新聞專題
李家超
首頁 / 兩岸

陸港6日起全面通關 港府：目前難以估計旅客量

2023/2/4 14:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）香港與中國大陸下週一（6日）起全面通關，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄今天表示，目前難以估計今年訪港旅客量有多少，相信需要一段時間才能看到有大量旅客增加。

綜合香港01等港媒報導，楊潤雄在電台節目表示，通關對於兩地經濟、商業活動以至探親及跨境學童上課也是好消息，不僅旅遊方面，也能帶動整個香港的活力，對香港發展有好處。

但他表示，一般人旅遊都會預先計劃，很少會立即行動，加上3年的COVID-19疫情，大眾普遍可能對出外的方法要求有不同，因此難以估計通關後旅客量。

對於外界關注香港導遊領隊人手及酒店接待能力等承載量是否足夠一事，他說，過去一段時間，很多行業出現人手不足，但不同行業最近已開始重新招聘，相信整體工作人數仍足夠。

香港行政長官李家超昨天宣布，香港與中國大陸6日開始全面、全開放通關，出入境前均無須核酸檢測，開放全部出入境口岸，所有口岸不設人數限制，無須預約，旅客可自由來往中國大陸和香港。澳門入境香港也不需提前檢測，但從海外入境香港的旅客仍需提前做快篩。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120204

#香港
#楊潤雄
#李家超
李家超
香港取消海外及台灣入境者疫苗接種要求香港拚觀光 免費送50萬張機票給全球旅客
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀