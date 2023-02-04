陸港6日起全面通關 港府：目前難以估計旅客量

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（中央社台北4日電）香港與中國大陸下週一（6日）起全面通關，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄今天表示，目前難以估計今年訪港旅客量有多少，相信需要一段時間才能看到有大量旅客增加。

綜合香港01等港媒報導，楊潤雄在電台節目表示，通關對於兩地經濟、商業活動以至探親及跨境學童上課也是好消息，不僅旅遊方面，也能帶動整個香港的活力，對香港發展有好處。

但他表示，一般人旅遊都會預先計劃，很少會立即行動，加上3年的COVID-19疫情，大眾普遍可能對出外的方法要求有不同，因此難以估計通關後旅客量。

對於外界關注香港導遊領隊人手及酒店接待能力等承載量是否足夠一事，他說，過去一段時間，很多行業出現人手不足，但不同行業最近已開始重新招聘，相信整體工作人數仍足夠。

香港行政長官李家超昨天宣布，香港與中國大陸6日開始全面、全開放通關，出入境前均無須核酸檢測，開放全部出入境口岸，所有口岸不設人數限制，無須預約，旅客可自由來往中國大陸和香港。澳門入境香港也不需提前檢測，但從海外入境香港的旅客仍需提前做快篩。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120204