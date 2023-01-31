港特首：考慮取消海外旅客接種疫苗要求

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（中央社記者張謙香港31日電）香港行政長官（特首）李家超今天說，當局正在研究取消對海外旅客的一些COVID-19防疫限制，包括疫苗接種和快速病毒檢測。

李家超早上向記者發表談話時，透露當局正在思考取消仍在實施的一些防疫措施。

除了考慮取消海外來客的防疫要求，他透露，港府也正與大陸方面商討，讓兩地全面通關，包括取消仍在實施的核酸檢測要求和人流限制。

他說，本月8日起，香港與大陸恢復首階段正常通關，各口岸運作良好，相信兩地很快可以全面通關，包括取消核酸檢測、增加口岸數量和取消人數上限。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發3年來，香港與大陸各自實施嚴格的防疫措施，令兩地民眾無法正常往來，各口岸無法正常運作。

本月8日起，香港和大陸恢復部分口岸正常通關，往來民眾入境後不用再接受強制檢疫隔離，但仍需要出示48小時內核酸檢測呈陰性結果。此外，香港設定每天赴大陸人數上限。

香港去年底已大幅放寬海外人士入境的防疫限制，但要求出示接種疫苗紀錄及入境後進行快速病毒檢測。（編輯：李雅雯）1120131