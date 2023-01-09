23年歷史溫州商報停刊 數十員工追討欠薪

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有23年歷史的溫州商報宣布今年元旦起停刊。（圖取自溫州商報網頁szb.66wz.com）

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（中央社台北9日電）有23年歷史的溫州商報宣布今年元旦起停刊，近日網路廣傳一則「溫州商報員工訴求」的信件，數十名員工聯署要求溫州商報提出安置方案，落實發放工資。

微信公眾號「傳媒特訓營」今天發文指有23年歷史的溫州商報於去年12月31日出版告別刊，停刊啟事寫著「根據全省市級媒體融合統一部署，經市委研究同意，溫州商報從2023年元旦起休刊，相關欄目及內容，將轉移到市屬其他媒體平台。特此公告。」

近日網路則廣傳一則「溫州商報員工訴求」的信件，其中數十名員工聯名簽署，要求溫州商報提出員工安置方案，落實發放工資。

帖文形容，「報社記者編輯通過這種方式維權討薪，再次讓傳媒圈的同行唏噓不已。」

▲推特網友轉發溫州商報員工訴求

「傳媒特訓營」今天向溫州商報主辦單位溫州日報報業集團求證，集團黨委辦公室一名工作人員表示不清楚；溫州商報一名接線人員則表示事情屬實，但關於員工安置訴求一事，目前並無進展。

溫州商報停刊引發媒體圈的關注。有媒體人表示，停刊絕非突然決定，按道理媒體融合、人員分流等應該早有計畫，現在沒有方案，「令人莫名驚詫」。溫州日報作為一個大報，應盡快解決。

一名前溫州商報記者在文章中指出，紙媒已衰落近10年，停刊很正常，溫州商報已經算遲了。

資料顯示，溫州商報成立於2000年9月1日，由溫州日報社主辦，一度為溫州發行量最多的報紙。

近年溫州商報也推行變革，設立官方微信公眾號及視訊等，宣布停刊前，溫州商報各新媒體平台粉絲數逾350萬。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120109