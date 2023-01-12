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中國兔年郵票醜到爆紅 熱銷斷貨價格翻3倍

2023/1/12 21:55（1/12 22:25 更新）
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中國郵政今年推出一套兩枚的兔年生肖郵票，其中一張紅眼藍兔挨批太醜、邪惡好像「確診兔」，反而因此爆紅。（圖取自中國集郵微信公眾號）
中國郵政今年推出一套兩枚的兔年生肖郵票，其中一張紅眼藍兔挨批太醜、邪惡好像「確診兔」，反而因此爆紅。（圖取自中國集郵微信公眾號）
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（中央社台北12日電）中國郵政今年推出一套兩枚的兔年生肖郵票，其中一張紅眼藍兔挨批太醜、邪惡好像「確診兔」，反而因此爆紅，5日推出後熱銷到斷貨，市場價格已翻了3倍。

綜合南早網、時代周報等陸媒報導，中國郵政每年推出的生肖郵票已多年遇冷滯銷，套票發行量最高峰曾達2.5億套，今年只發行3800萬套。

兔年生肖郵票圖稿亮相後，其中一張「睿智卯兔」是隻藍色紅眼宛如老鼠的兔子，完全跳脫吉祥兔的框架，瞬間在網上挨批醜爆、邪惡、「小孩子看了會哭」；許多網友反問這隻兔子是不是「確診」了，被陸媒引為標題大加調侃。

兔年生肖郵票請出高齡99歲的大師黃永玉繪製，他在1980年繪製的猴年郵票，是當前中國最昂貴的生肖郵票，單張價格被炒到人民幣一萬元（約4.5萬元）。

許多專家近日為此跳出來為黃永玉抱不平，不少網友也指這隻兔子風格新奇、古靈精怪，別有一番趣味。

紅眼藍兔爆紅後，5日開賣當天，中國各地郵局排起長龍，當天就賣光，線上商店也熱銷到斷貨。

天貓「中國集郵總公司旗艦店」今天發布公告稱，感謝網友們對兔年郵品的喜愛，針對大家反應一票難求的問題，正在緊急調撥生肖兔郵品，1月14日10時在官方淘寶直播間回饋網友。

業內人士推測，生肖郵票是資源性產品，發行數量有嚴格限制，此次直播間推出的這批應該是「最後一批兔票」。還有沒搶到的網友感慨，兔票會不會上演1980年「猴票」的傳奇。

報導指出，官方管道供不應求，直接導致兔年郵票在中古市場上身價陡增，例如16枚的兔票大版，面值38.4元，在交易平台價格超過140元，溢價超過300%，且銷售火爆。

面對大陸網友們邊吐槽邊搶購，黃永玉表示，畫個兔子郵票是開心的事，畫出來讓大家高興，祝賀大家新年快樂。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120112

#黃永玉
#中國
#中國郵政
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