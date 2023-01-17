中國2022年12月死亡人數 官員：暫無數據

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（中央社記者呂佳蓉台北17日電）針對中國2022年12月死亡人口數，中國國家統計局局長康義今天表示，暫時還沒有相關數據。

中國在去年12月時改變以往的清零政策，防疫政策大轉彎，染疫人數激增，許多年長者與慢性病患者不敵疫情死亡，醫院太平間和殯儀館存放大量遺體。

中國國新辦在今天上午舉行2022年國民經濟運行情況新聞記者會。有媒體詢問，2022年12月份中國死亡人口及其與2021年12月份相比的情況。

康義在會上回應，中國10年進行一次人口普查，在尾數「逢0」的年份實施，最近的一次人口普查是2020年開展的第7次全國人口普查。

康義接著解釋，在非普查年份，人口統計使用抽樣調查方法，人口變動情況抽樣調查的標準時點是每年11月1日零時，以此來推算全年的總人口、出生人口和死亡人口資料。

他說，「所以你剛才需要的數據，我這裡暫時還沒有」。

後續又有外媒追問，有關死亡率，中國是否考慮之後每月公布死亡資料？

對此，康義僅回應，疫情發生以來，中國對疫情的資料，包括感染等各方面的資料都是第一時間向全球、全民、相關機構進行分享。

他又稱，疫情防控進入新階段以後，按照傳染病「乙類乙管」，會按照傳染病防治法相關的規定對外發布相關資料。

中國國家衛健委官員14日通報，2022年12月8日至2023年1月12日，中國醫療機構累計發生在院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染相關死亡病例5萬9938例。

不過，外界仍對中國因疫情死亡人數的真實數據存疑。（編輯：吳柏緯）1120117