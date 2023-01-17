中國COVID-19疫情飆升 WHO建議監測超額死亡率

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（中央社倫敦/日內瓦16日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，建議中國密切監測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的超額死亡率，以便更全面瞭解當地病例激增的影響。

中國去年12月全面鬆綁防疫，結果疫情如海嘯式爆發，世界衛生組織數度指中方疫情數據失真、低報死亡人數，最後中國終於公布運用新平台統計出的染疫死亡數。

中國國家衛生健康委員會官員1月14日通報，2022年12月8日至2023年1月12日，中國大陸醫療機構累計發生在院COVID-19感染相關死亡病例有5萬9938例。

世界衛生組織被問及中國疫情問題時，透過聲明告訴路透社：「世界衛生組織建議監測超額死亡率，這使我們可以更全面瞭解COVID-19的影響。」

聲明提到：「這在醫療體系嚴重受限的疫情飆升時期尤為重要。」

世衛組織還說，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上週末與中國國家衛健委主任馬曉偉通電話後，世衛與中方官員再次會晤的時間還沒確定，但會持續跟中國合作，以提供建議和支援。（譯者：陳彥鈞）1120117