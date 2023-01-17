中國2022年底失業率降 因染疫或返鄉勞動意願低

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（中央社台北17日電）中國去年12月全國城鎮調查失業率是5.5%，比去年11月下降0.2個百分點。不過，中國國家統計局局長康義解釋，失業率下降最主要原因是農民工返鄉或民眾感染後要在家休養，令勞動參與率下降。

中國國家統計局今天上午公布2022年國民經濟運行數據，指出全年城鎮新增就業1206萬人，超額完成1100萬人的全年預期目標任務。

去年12月全國城鎮調查失業率為5.5%，比去年11月下降0.2個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.4%，外來戶籍勞動力調查失業率為5.7%。

分年齡層來看，去年12月16至24歲勞動力調查失業率為16.7%，比去年11月下降0.4個百分點；25至59歲勞動力調查失業率為4.8%，比去年11月下降0.2個百分點。

去年12月31個大城市城鎮調查失業率為6.1%，比去年11月下降0.6個百分點。全國企業就業人員週平均工作時間為47.9小時。

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全年農民工總量2億9562萬人，比2021年增加311萬人，增長1.1%。其中本地農民工1億2372萬人，增長2.4%；外出農民工1億7190萬人，增長0.1%。農民工月均收入水準人民幣4615元（約新台幣2萬元），比2021年增加4.1%。

中國國家統計局局長康義今天在記者會上表示，去年12月全國城鎮調查失業率下降，最主要原因是勞動參與率下降。12月勞動參與率下降了1.1個百分點，因為農民工返鄉，有些民眾感染後在家調養、休養，對勞動的參與意願較低。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120117