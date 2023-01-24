寒流發威 中國多地迎今冬以來新低溫

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（中央社台北24日電）受到寒流影響，今日早晨，中國北方多地的氣溫創今冬以來新低，北京最低氣溫為零下15.4度，是入冬以來最冷早晨。未來幾天中國北方持續寒冷，直到28日氣溫才會轉暖。

據新京報報導，時值春節假期大年初三，寒流持續發威，中國多地氣溫創新低。據氣象部門監測，今早北方13個省會級城市氣溫創今冬以來新低。

長春測出最低氣溫為零下27.3度，瀋陽為零下21.8度，呼和浩特是零下28.6度，太原為零下19.4度，北京零下15.4度，天津零下15.2度，石家莊零下11度，西安零下6.5度，蘭州零下15.6度，銀川零下18.8度，西寧零下21.3度，烏魯木齊零下23.3度，濟南零下13.6度，均為當地今冬新低。

據中國天氣網消息，浙江東部和南部、福建大部、江西中南部、廣東北部等地部分地區氣溫下降8度以上，局地降溫超過10度。

26日至28日還將有冷空氣到來，特別是北方地區將持續寒冷，28日起氣溫才會陸續轉為偏高，防寒保暖不可忽視。

另外，1月22日上午7時，黑龍江省漠河市阿木爾鎮出現最低氣溫零下53度，突破1969年2月13日北極村最低氣溫的零下52.3度的歷史極值。

據漠河市氣象局氣象站說明，23日起，漠河氣溫已陸續回暖，未來幾天漠河氣溫以晴時多雲天氣為主，氣溫回升，但仍維持在零下40度以下，但不會再出現零下50度以下的極端天氣。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1120124