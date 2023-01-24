濟州暴雪航班全停飛 韓國各地113船班停駛

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓國年節連假將結束，各地民眾今天的返鄉路卻不太順遂，位於最南部的濟州道因暴雪、強風停飛所有航班，韓國各地船班也也因風浪太強停駛至少113班次。

韓聯社報導，中央災難安全對策本部統計，截至今天上午11時，韓國各地86個船班路線共113班次因風浪受限。濟州道的船班及飛機航班則全面停駛，據濟州地方航空廳資料，今天預定在濟州機場起降的國內線航班233班次全面停飛。

受大雪影響，內藏山、多島海、無等山等6個國家公園內137條步道全面關閉，全羅北道、全羅南道、濟州等地也有7處道路受管制。

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超強寒流襲韓，韓國各地發布寒流警報，預估截至25日為止氣溫將比往年下探10到15度，26日才會恢復正常氣溫。韓國全國今天白天氣溫預估維持在攝氏零下3度至零下14度間，首都首爾白天最高溫為零下12度。

為因應連續低溫下的大量供電需求，韓國政府今天宣布啟動「非常應對狀態」，謹慎因應過年連假用電量降低而暫停運作的發電機組重新啟動時可能發生的故障，韓國電力公司也在連假期間補強輸電線路及全國1442個傳統市場配電設備。（編輯：馮昭）1120124