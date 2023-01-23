不畏零下20度低溫 韓國海軍陸戰隊頂寒流上雪山訓練[影]

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影片來源：연합뉴스 Yonhapnews

（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）今年冬天最強寒流來襲，韓國各地發布寒流警報，24日上午預計最低氣溫可能達零下23度，但海軍陸戰隊的冬季訓練並未因此停擺，百餘名隊員今天起在零下20度低溫下展開長途行軍。

韓聯社報導，韓國海軍陸戰隊（海兵隊）搜索隊的160多名隊員1月2日至2月6日在江原道平昌一帶進行訓練，1月2日到13日進行第一階段雪上機動訓練，1月16日至19日進行第二階段綜合戰術訓練，第三階段的長途武裝行軍則從今天起實施至2月6日為止。

軍方在武裝行軍訓練的第一天公開海軍陸戰隊第2師團搜索隊進行雪上訓練的影像，影片中可以看到赤裸著上半身的隊員在雪地中進行體能訓練，以及穿著各式裝備演練救難搜索的樣貌，前兩階段都是在海拔1407公尺高的雪山上進行，體感溫度達到零下20度。

軍方說明，雪上機動訓練目的是在克服人體極限，必須在酷寒下光著上身做體操、在雪地上匍匐前進通過橡膠艇等。綜合戰術訓練則配合直升機進行垂降、迅速隱蔽蹤跡、瞄準目標等戰術訓練。

而在寒流帶著零下20多度低溫席捲韓國各地的同時，這些勇士的「酷寒訓練」將持續進行，他們在今天從平昌山岳綜合訓練場出發，展開400公里遠的長途行軍。

根據韓國氣象廳預測，24日各地全天氣溫都將維持在零下，連最南部的濟州道山地都預計將下70公分以上暴雪；北部的首都圈一帶白天氣溫預計降至近零下20度，偏南的光州、釜山氣溫則約在零下10度左右。（編輯：黃自強）1120123