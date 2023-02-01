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北京拋恢復兩岸16個直航點 陸委會：進一步了解

2023/2/1 22:05（2/1 22:30 更新）
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圖為去年12月27日北京首都國際機場旅客。（路透社）
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（中央社記者呂佳蓉台北1日電）中國大陸今天拋出恢復兩岸航線正常運營的建議，並聲稱已透過「海峽兩岸空運協議」向台灣民航主管機關提出恢復16個直航航點的意見。陸委會則回應，會洽民航局作進一步了解。

中國大陸國台辦晚間以發言人朱鳳蓮的名義發布新聞稿，作上述表示。

朱鳳蓮說，今天大陸航空主管部門已通過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道致函台灣方面。並指當前兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。「希望貴我雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點」。

她提到，陸方認為當前大陸疫情「已得到很好的控制」，台灣民眾「完全可以安心前來學習、工作、創業、生活」。兩岸民眾「對實現正常交流往來的意願強烈」，陸方高度重視並已全面做好相關準備。

朱鳳蓮指出，希望台灣方面珍惜兩岸空中直航來之不易的成果，採取務實措施，優先恢復台胞反映集中的兩岸直航航點，持續推動兩岸航線恢復正常運轉，造福兩岸民眾。

陸委會則表示，對於陸方稱「大陸民航業務技術人員已通過兩岸民航聯繫人渠道致函台民航主管方面，提出恢復兩岸航線正常運營的建議」，將洽民航局進一步了解。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，兩岸客貨運航點曾達71個，其中台灣10個，大陸61個。但疫情爆發後，目前大陸僅剩北京、上海、廈門、成都4個直航航點。（編輯：邱國強）1120201

#兩岸
#朱鳳蓮
#陸委會
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