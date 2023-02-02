中共政治局學習露端倪 港媒：副總理人選漸明朗

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（中央社台北2日電）第20屆中共中央政治局1月31日進行第二次集體學習。港媒解讀說，由會中發言情形觀察，劉國中、何立峰及張國清可能是國務院副總理熱門人選。

新華社昨天報導，中共中央政治局1月31日就加快構建新發展格局進行第2次集體學習，由中央政治局委員自學並交流工作體會，尹力、劉國中、何立峰、張國清、陳吉寧、黃坤明結合分管領域和地方的工作在會中作了發言。

香港01今天解讀，中共20大去年底落幕後，新當選的 20屆政治局委員大部分已基本確定職務，只剩下少數職務尚未公布，原因之一是由於與全國人大、國務院相關的領導職務任命要待全國「兩會」召開。

從慣例來看，全國人大除委員長由政治局常委擔任、排名第一的副委員長由政治局委員擔任；國務院的4位副總理當中，排名第一的副總理通常由政治局常委擔任，其餘3位副總理則由政治局委員擔任。

分析說，這次在政治局集體學習中發言的6名政治局委員當中，尹力是北京市委書記，陳吉寧是上海市委書記，黃坤明是廣東省委書記，皆是主政一方的大員，在各自所負責省市的一項重要工作就是讓當地加快構建新發展格局，例如1月28日新春開工第一天，黃坤明便召開與加快構建新發展格局密切相關的廣東省高質量發展大會，呼籲再造一個新廣東。

這篇分析指出，但劉國中、何立峰、張國清3人的職務至今都未公布，預計是因為新職務要等到全國「兩會」的召開。考慮到加快構建新發展格局屬於國務院職權範圍內的工作，因此3人有望在下月正式出任國務院副總理。

前陝西省委書記劉國中升任中共政治局委員後，1月1至3日赴四川、重慶調研，主題與COVID-19疫情防控、醫療衛生有關。分析表示，這說明他有可能會接替現任副總理孫春蘭而分管醫療衛生和教育工作。

至於發委改主任何立峰昨天與副總理劉鶴陪同總理李克強赴央行、外匯管理局考察，再次說明何立峰接替劉鶴的可能性非常大，預計將分管金融工作。

關於張國清的報導則少見，但他曾任中國兵器工業集團公司總經理、重慶市長，有可能任職國務院。

這篇分析強調，上述只是基於公開訊息和慣例的推測，具體還有待正式任命。但隨着時間推移，20屆政治局委員的去向訊息逐漸多起來，國務院副總理的人選正變得明朗。（編輯：周慧盈/邱國強）1120202