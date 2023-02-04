中國1月天災頻傳 造成經濟損失逾13億

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（中央社台北4日電）香港網路媒體01今天報導，上月中國頻傳因低溫而引發的天然災害，像是17日西藏的雪崩導致28死，中國當局統計，因天災接二連三累計已逾13萬人次受災及32死，經濟損失超過新台幣13億元。

報導說，1月間中國發生多起因低溫冷凍和雪災造成的天然災害，其中包括17日西藏林芝市派墨公路多雄拉隧道出口處的雪崩。

應急管理部近日與有關單位彙整，西藏的雪崩共計造成28死，而各種天災已波及約13萬9800人次，累計32人不幸喪命，房屋毀損1300餘間，農作物受災面積1萬4500公頃，經濟損失達人民幣2億7900萬元（約新台幣13億）。

中國今年1月共出現4次冷鋒來襲比往年同期多，且前3次均達到寒流等級，其中13至16日的寒流威力遍及全中國，而寒流侵襲福建、江西、雲南等地引發氣溫驟降、暴風雨雪和雹災，加劇農作物與經濟損失。

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另一方面，中國1月間共發生10次規模4以上的地震，其中2次逾規模5，分別是30日發生在新疆沙雅的規模6.1地震最強，26日發生在四川瀘定的地震規模也有5.6，28日山西柳林縣黃土崩塌，4人因房屋倒塌被壓死。

此外，重慶、雲南局部地區傳零星旱情，另森林火災24起，主要集中在廣西、湖北、雲南、湖南、河南、貴州、廣東，所幸未釀成草原火災。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1120204