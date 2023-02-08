中國建商承攬地方政府標案 被賴帳逾10年討不回

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（中央社台北8日電）中國經濟觀察網7日報導，癌末建商朱漢民2011年承攬江西省港口街鎮政府發標工程，但對方欠款人民幣（下同）逾2000萬元（逾新台幣8800萬元）超過10年，即使官司勝訴還是要不回來。

報導說，時間回到11年前的2011年12月，朱漢民承包江西九江柴桑區港口街鎮政府的「朝陽家園安置小區」工程，2013年7月完工，交付港口街鎮政府使用。

此後他就經歷漫長的催討工程款之路，並與港口街鎮政府對簿公堂。

2020年九江市中級人民法院一審判朱漢民勝訴，港口街鎮政府不服提上訴，隔年江西高院二審，港口街鎮政府依然敗訴，被判應支付朱漢民2122餘萬元和利息，港口街鎮政府提再審，去年被江西高院駁回。

之後港口街鎮政府與朱漢民雖達成「執行和解協議」，承諾對於法院「判決書確定的還款義務不持異議」，並答應至去年12月31日前，應支付朱漢民工程款本金不少於600萬元。

但時至2月6日早就超過還款承諾期一個月，港口街鎮政府卻依然食言，而朱漢民與公家機關打官司的期間，獨子不幸2107年罹癌，2019年僅享年31歲就病逝，喪子的同年朱漢民也發現自己罹患結直腸癌而且是末期。

至於為何鎮政府遲不還款失信於民，報導指出，港口街鎮鎮長陸洪鋒不回應，卻說近日與朱漢民會面，提出新的解決問題構想，朱漢民本人對此表示比較滿意。

朱漢民則說，港口街鎮政府告訴他，目前鎮政府資金極為有限，打算向上級部門求助。

他表示：「我現在是與病魔賽跑，不知道自己還能活多久，不知道在自己生命終結之前，能不能把這些錢要回來，然後把家裡欠的債給還清…。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120208