氣球事件後 中國副外長接連會見俄日大使

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中國偵察氣球入侵美國領空後，中國外交部副部長孫衛東7日接連會見俄羅斯駐中大使莫爾古洛夫及日本駐中大使垂秀夫，分別表達中方就對俄、對日關係既定立場，並就共同關注議題交換意見。

中國外交部官網今天公布孫衛東會見兩人的談話內容。不同的是，中國外交部指孫衛東是「應約」會見莫爾古洛夫（Igor Morgulov），但會見垂秀夫則沒有「應約」二字。

根據公布內容，孫衛東向莫爾古洛夫表示，在中俄兩國元首戰略引領下，中俄關係「始終保持健康穩定發展勢頭」，全面戰略協作伙伴關係和各領域合作「不斷深化」。中方願與俄方全面落實兩國元首達成的重要共識，「不斷豐富」新時代中俄關係內涵。

莫爾古洛夫則向孫衛東表示，俄方期待在新的一年裡密切與中方各層級交往，就「共同關心的問題」進行「廣泛深入交流」，推動中俄關係「深化發展」。

兩人並重點就亞洲地區形勢、區域合作及地區熱點問題等深入交換意見。並一致認為中俄應加強「亞洲事務」戰略溝通與協作，共同維護好地區和平、穩定與發展。但在公布內容中，並未提到兩人是否觸及烏克蘭問題。

根據公布內容，孫衛東向垂秀夫說，中國外交政策「始終保持穩定性、延續性和透明性」。中國的發展將為中日互利合作帶來更大機遇，為世界注入強勁穩定性和確定性。

孫衛東表示，今年是中日和平友好條約締結45週年。雙方應以「領導人重要共識」為遵循，恪守「中日四個政治文件原則」，維護兩國關係「政治法律基礎」，將「互為合作伙伴、互不構成威脅」、「相互支持對方和平發展」等重要政治共識落到實處，推動中日關係「沿著正確軌道健康穩定發展」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他又說，雙方應「相向而行」開展積極互動，「妥善管控矛盾分歧」，維護和深化「以互利共贏為特點」的各領域務實合作，共同致力於構建契合「新時代要求」的中日關係。

垂秀夫向孫衛東表示，日方樂見中國發展，重視對中關係。日方願與中方一道，以日中和平友好條約締結45週年為契機，落實兩國領導人重要共識，加強各層級對話溝通，推動構築「建設性、穩定的日中關係」。（編輯：邱國強/周慧盈）1120208