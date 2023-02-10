疫情過峰 韓國恢復向中國公民簽發短期簽證

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（中央社台北10日電）韓國評估中國疫情流行已過高峰，宣布自2月11日起恢復簽發赴韓短期簽證；過去一個月來因暫停簽證加上對中國入境旅客採取掛黃牌措施，而引發的外交風波走向緩和。

中國去年12月大幅調整防疫政策，染疫人數激增，並在1月8日放寬邊境，全球諸多國家不敢大意。韓國政府1月2日即暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，並針對入境的中國旅客要求脖子掛上黃牌。

中方不滿認為韓方採取岐視措施，隨後也宣布暫停簽發韓國公民赴中短期簽證，並暫停自韓人員赴中過境免簽政策。

雙方針對性的防疫賽一路延長，韓國1月27日宣布，決定將停辦中國公民簽證措施延長到2月28日。對此，中國政府決定從2月1日起對自韓乘機入境中國的旅客實施COVID-19落地檢。

在評估中國疫情過高峰後，韓國率先宣布恢復簽發短期簽證；韓聯社今報導，預計中方之後也可能跟進鬆綁，並指韓國除放開簽證措施之後，將綜合多方因素和情況，考慮分階段放寬針對自中入境人員採取的其他防疫措施。

例如，目前自中國入韓短期居留外籍人員需在機場接受核酸檢測，並在機場等待結果出爐；韓國正在考慮取消在機場等待結果的方式，另對於被測出陽性的短期居留外籍人員需到指定隔離設施隔離等措施，韓方也正在考慮允許讓其在住宿地或居家隔離。

韓中雙方月餘以來你來我往的防疫限制措施，所引發的外交風波漸趨緩和。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120210