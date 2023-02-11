中國兩會前維穩抓訪民 以眼紋及聲紋監控人群

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（中央社台北11日電）中國3月上旬即將召開「兩會」，當局啟動安保措施，各地公安已到北京抓上訪的陳情民眾並將之遣返，另利用眼紋及聲紋等高科技監控人群，務求維穩扼殺上訪。

美國自由亞洲電台9日報導，中國全國政協及人大會議「兩會」將在3月上旬在北京召開，北京居民唐女士表示，兩會前夕，各地公安到北京抓上訪民眾並遣返戶籍地。

唐女士說，各地（政府人員）早就上來，開始亂抓人了，寧夏來了兩輛警車，大年初一、初二就把人抓走了，當地派出所公安更上門提醒她，不要把房子借給訪民，要把上訪從剛萌芽時期就扼殺。

新華社報導，近日中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清在中央政法委員會全體會議上強調，要深入貫徹中共總書記習近平法治思想和總體國家安全觀，旗幟鮮明講政治，真抓實幹見實效，紮實做好全年各項工作。會議並聽取春節期間安保工作情況彙報，研究部署全國兩會的安保工作。

來自武漢的訪民張先生說，派出所公安將訪民納入「重點人群」加以控制，不准去北京，他說「前天去河南一趟，我們一行5個人，準備北上（去北京）。5人各自轄區派出所的電話打過來，問我們去河南幹什麼？（當局）很精準地知道我們在哪裏，去幹什麼」。

另一名訪民李先生透露，不久前，他和多名訪民被公安帶走做眼紋、聲紋備案，「無論你走到哪裏都跑不掉。你走在大街上，天眼就可以看到你在移動；你若打電話，變聲都沒有用，它能用聲紋控制住你」。

上海多名訪民也告訴自由亞洲電台，當地是全國最快啓動兩會安保措施的城市。上海30多名訪民近日搭乘火車去北京，途中遭到攔截，一下到月台，一節車廂兩頭都有人圍堵。

據維權人士透露，在兩會維穩期間，社區警察每天上午9時和下午5時要向街道辦或鎮信訪辦報送穩控訊息，重點訊息必須立即上報。對於非法上訪的重點人員，村支書必須帶人在6個小時內趕到北京；對於成功勸返的，給予適當獎勵。

中國全國政協第14屆第1次會議及第14屆全國人大第1次會議將分別於3月4日和5日在北京召開。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120211