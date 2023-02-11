中國1月新增貸款人民幣4.9兆元 創單月歷史新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國1月新增人民幣貸款4.9兆元（約合新台幣22兆元），多過預期的4.2兆元，創單月歷史新高。

陸媒北京青年報引述中國人民銀行（央行）官網昨天公布的數據報導，1月新增貸款4.9兆元，大幅高於預期的4兆元，年增9227億元，並創下單月紀錄新高；期間向實體經濟發放的新增貸款達4.93兆元，年增7308億元，創歷史新高，其中企業貸款大幅增加4.68兆元，主要是中長期貸款；住戶貸款則增加2572億元。

數據顯示，中國1月底廣義貨幣（M2）餘額273.81兆元，年增12.6%，增速分別比上月底和去年同期高0.8個和2.8個百分點；1月社會融資規模增量為5.98兆元，年減1959億元，高於市場預期，為2022年1月以來最高；1月社會融資規模存量為350.93兆元，年增9.4%。

報導引述投行中金公司指出，今年春節主要在1月下半月，相比往年略有提前，受到春節錯期影響，銀行投放節奏明顯前置；此外，2022年第4季信用債利率明顯上行，部分企業發債需求轉向貸款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另有分析認為，1月信貸「開門紅」主要有兩方面原因，一是隨著COVID-19疫情防控措施不斷優化，居民生活、企業生產已逐步向常態回歸，政策層面積極引導金融機構靠前發力，加大信貸投放力度支持實體經濟加快回暖。

此外，出於「早投放、早收益」的考慮，銀行一般會在年初加大放款力度。從歷史看，每年的1月大都是金融機構信貸投放最大的月份。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1120211