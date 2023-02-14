還錢比借錢難 中國多地銀行技術拖延阻提前還貸

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（中央社記者吳柏緯上海14日電）經濟情勢不佳影響收入，中國越來越多民眾選擇提前還貸並重新規劃資產分配。面對這波浪潮，陸續傳出部分銀行技術性拖延行政流程，阻止提前還貸，「出現還錢比借錢難」的情形。

綜合經濟日報、證券日報、每日經濟新聞報導，中國提前還房貸的浪潮從農曆年前蔓延至年後，提前還貸人數持續增加。為了對抗這樣的情況，不少銀行增加還款申請時間、收取違約金以及提高還款資格門檻等方式。這樣的行為也令不少亟欲還款的民眾大感不滿。

一名沈姓民眾在報導中提到，按照過去簽訂的房貸合約，已經符合還款資格，然而從去年底申請至今，還未接到銀行受理申請並核可的通知，向銀行詢問也只獲得要等3個月以上的模糊答覆，然而「不受理又不說明具體時程，這不就是故意拖延嗎？」

另一名郭姓民眾提到，向銀行申請提前還貸後隨即被受理，然而必須排隊半年，而且「這半年還是要照常還款、承擔利息」。

報導提到，光是過去1個月，上海的市民服務熱線就收到了超過70條「還款難」的投訴，包含「排隊等半年」、「收取違約金」、「網上無法預約」等各種情形。

報導分析，驅動民眾提前還貸的動力大致上有4項，分別是房貸偏高，為了減緩家庭支出壓力與預防通貨膨脹引發貶值；在疫情之後，防禦性心理逐漸增加，風險偏好快速下降，促使存款額快速上升；有投資意向的民眾希望重新分配資產；最後則是看到別人提前還貸進而跟風的「羊群效應」。

在大規模「搶還貸」的背景之下，招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼認為，適度降低房貸利率，有助於減輕居民住房消費負擔，減少民眾提前還款行為，促進房地產市場健康平穩發展，提振居民擴大消費的意願和能力。

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然而調整貸款利率並非易事，報導引述中國銀行研究院研究員葉銀丹指出，不同時間申請貸款的民眾，負擔的房貸利率差異大，「若一刀切下調房貸利率，容易帶來各種套利空間；若制定差異化下調政策，又容易帶來新的不公平，易在執行層面引發新的問題。」

董希淼則認為，金融管理部門可以加強對商業銀行的指導，落實各種自律機制或優惠政策，逐步縮小不同時期房貸利率的差異。（編輯：陳沛冰）1120214