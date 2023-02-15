中國醫保改革問題未解決 網傳武漢再現維權行動[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中國近日醫保改革引發民眾不滿，2月初武漢市上萬名退休人士聚集抗議。網路流傳片段，指因醫保改革問題未解決，武漢大批民眾今天再度聚集在武漢協和醫院外一帶，現場有大批警察駐守。

武漢市成千上萬名退休人士8日聚集在市政府前，抗議醫保改革。當時有民眾表示，每月人民幣260元（約新台幣1140元）的醫藥補貼被大砍到數十元，大部分集會者是武漢鋼鐵廠的退休工人，也有國企等退休員工。

有民眾表示，要求政府恢復原來的醫保，若政府不答覆，今天會去中山公園召開維權大會並到市政府集體維權。

今天網路流傳片段，武漢有大批民眾到武漢協和醫院及中山公園附近一帶聚集，指是因醫保改革問題未獲妥善解決。現場有大批警察駐守，並封鎖一些道路不讓民眾再前進。

有片段拍攝到一名女士嘗試跨過欄杆，但被警察阻止。

武漢上萬市民上街抗議醫保改革是中國近日受關注的維權事件，當局急忙出面解釋滅火。

中共河南省委直屬媒體頂端新聞11日報導指出，對這次醫保改革反應強烈的主要是退休人士和靈活就業人員兩個族群。退休人士需要經常拿藥，因此對個人帳戶資金減少很敏感。

報導不諱言，「武漢市的醫保改革較為激進」。以靈活就業人員為例，武漢市簡單粗暴地取消了靈活就業人員的個人帳戶。而廣東省就保留了靈活就業人員的個人醫保帳戶。

報導並引述一名業界人士說，這與武漢市共享醫保資金壓力有關。「實際上，國內多地共享醫保已經出現赤字問題。」（編輯：陳沛冰/邱國強）1120215