更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
郭台銘想披藍袍選總統 黃健庭建議先與侯友宜溝通
首頁 / 兩岸

中國醫保改革問題未解決 網傳武漢再現維權行動[影]

2023/2/15 15:51（2/15 18:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國近日醫保改革引發民眾不滿。圖為民眾1日在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院排隊等候掛號。（中新社）
中國近日醫保改革引發民眾不滿。圖為民眾1日在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院排隊等候掛號。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中國近日醫保改革引發民眾不滿，2月初武漢市上萬名退休人士聚集抗議。網路流傳片段，指因醫保改革問題未解決，武漢大批民眾今天再度聚集在武漢協和醫院外一帶，現場有大批警察駐守。

武漢市成千上萬名退休人士8日聚集在市政府前，抗議醫保改革。當時有民眾表示，每月人民幣260元（約新台幣1140元）的醫藥補貼被大砍到數十元，大部分集會者是武漢鋼鐵廠的退休工人，也有國企等退休員工。

有民眾表示，要求政府恢復原來的醫保，若政府不答覆，今天會去中山公園召開維權大會並到市政府集體維權。

今天網路流傳片段，武漢有大批民眾到武漢協和醫院及中山公園附近一帶聚集，指是因醫保改革問題未獲妥善解決。現場有大批警察駐守，並封鎖一些道路不讓民眾再前進。

有片段拍攝到一名女士嘗試跨過欄杆，但被警察阻止。

武漢上萬市民上街抗議醫保改革是中國近日受關注的維權事件，當局急忙出面解釋滅火。

中共河南省委直屬媒體頂端新聞11日報導指出，對這次醫保改革反應強烈的主要是退休人士和靈活就業人員兩個族群。退休人士需要經常拿藥，因此對個人帳戶資金減少很敏感。

報導不諱言，「武漢市的醫保改革較為激進」。以靈活就業人員為例，武漢市簡單粗暴地取消了靈活就業人員的個人帳戶。而廣東省就保留了靈活就業人員的個人醫保帳戶。

報導並引述一名業界人士說，這與武漢市共享醫保資金壓力有關。「實際上，國內多地共享醫保已經出現赤字問題。」（編輯：陳沛冰/邱國強）1120215

#醫保改革
#武漢
#維權
延伸閱讀
中國醫保改革爭議 多地政府解釋民眾仍在意公平武漢萬人抗議醫藥補貼被砍 中國網友批政府缺錢找人民開刀武漢退休族抗議減醫藥補貼 擬發動更大維權行動武漢母親堅替染疫死女兒討公道 無懼遭中國監控3年
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族