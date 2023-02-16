中國放棄動態清零後 春運客流量近16億人次

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（中央社台北16日電）2023年中國春節運輸在15日結束，一共為期40天，全國鐵路、公路、水路、民航累計發送旅客15.95億人次。鐵路運輸恢復至COVID-19疫情前的85.5%，航空運輸恢復至疫情前的76%。

2023年春運是中國放棄「動態清零」防疫政策後的第一個春運，跨區域人員流動明顯增加。人民網報導，國務院聯防聯控機制春運工作專班數字顯示，春運40天，全國預計發送旅客15.95億人次，比去年同期增長50.5%。

澎湃新聞報導，今年春節期間全國鐵路運輸累計發送旅客3.48億人次，年增37.4%，日均發送870萬人次，恢復至2019年85.5%，其中有11天單日旅客發送量超千萬，鐵路客流實現大幅回升；國家鐵路累計發送貨物4.15億噸，持續保持高位運行。

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北京青年報報導，民航局運輸司副司長商可佳今天表示，自1月7日至2月15日，春運40天，民航運輸旅客5523萬人次，日均客運量138萬人次，較去年春運增長39%，恢復至2019年的76%。保障航班53.6萬班，日均1.3萬班，年增15%，恢復比例超過8成。

從機場方面看，旅客吞吐量恢復到2019年春運同期90%以上的有66個機場，其中54個機場恢復比例超過100%。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120216