精簡不等於鬆綁 中國股票註冊制強化資訊揭露監管

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）中國股票發行註冊制度正式上路，滬深交易所主板上市條件精簡優化。然而分析指出精簡不等於監管鬆綁，新規強調資訊披露、強化監管會計師事務所等中間機構，放的同時加大管的力度。

中國證券監督管理委員會17日宣布全面實行「股票發行註冊制度」，主要內容包含精簡與優化發行上市條件、完善審核註冊程序、優化發行承銷制度、完善上市公司重大資產重組制度，以及強化監管執法和投資者保護。

新制的適用範圍涵蓋北京、上海與深圳3大證交所，以及全國中小企業股份轉讓系統。

這項新制在中國證券市場引發關注和熱議，其中以註冊代替性行的審核，將選擇權交給市場，使得證監會發行審核委員會和上市公司併購重組審核委員會的身分退出舞台。然而分析認為，精簡不等於監管鬆綁，新制度在鬆綁的同時，對於監管層面的規範反而更加嚴格。

綜合上海證券報、界面新聞與中新網報導，全面註冊制改革雖然實施部分鬆綁，卻將不斷加強全過程監管，對仲介機構提出了更高要求。例如在前端強化落實中間機構各方面責任，在後端保持「零容忍」高強度執法，嚴格追究違法違規的中間機構及相關人員責任。

報導引述上海國家會計學院金融系主任葉小杰分析，過去相關法令對中間機構存有「連坐機制」懲罰，即中間機構因某個項目被立案調查，其所有服務的IPO、再融資等項目都不予受理或中止審查。

葉小杰說，這項規定將在全面註冊制改革中取消，雖然看似鬆綁，卻同時對會計師事務所等中間提出了更高的要求，使違法違規成本大幅提升。同時，現場督導等手段擴展至所有類型的中間機構，監管手段轉變，客觀上具有更強的針對性和威懾力。

市場人士也有類似的觀察，認為在全面註冊制下市場監管重點轉變，「以資訊披露為核心的監管制度成為規範資本市場的壓艙石」。

報導引述景順長城基金副總經理陳文宇表示，從中長期來看，全面註冊制將對A股的生態形成深遠的影響，隨著「寬進嚴出」的政策落實，上市效率和規模提升，後續退市制度也會進一步優化。（編輯：張淑伶）1120219