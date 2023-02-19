中媒：馬雲現身澳洲 與43年前結緣澳洲友人留影

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（中央社台北19日電）阿里巴巴創辦人馬雲的動向一直備受關注。中國媒體第一財經今天報導，最近有網友稱在澳洲墨爾本酒店見到馬雲，社交平台也發布了馬雲跟外籍朋友的合照，並引述消息人士確認馬雲正在澳洲。

自從馬雲2年前批評中國金融「還沒有成熟的生態系統」後，原由馬雲等人任實際控制人的螞蟻集團上市被急喊卡，馬雲過去2年多幾乎消失在鎂光燈下，人生轉趨低調。

第一財經的報導指出，近日有網友在澳洲墨爾本的酒店見到馬雲，當時他穿著布鞋，正在玩手機及喝可樂。今天有社交平台發布馬雲和外籍友人一家的合照。

報導引述消息人士確認，馬雲正在澳洲，但未透露他的行程。

報導指出，與馬雲合照的外籍人士，是43年前與馬雲在杭州西湖邊合照的澳洲人莫利一家。

報導指出，1980年當時只有15歲的中學生馬雲，正在西湖邊找外籍人士練習英語，偶然認識了來自澳洲的莫利一家。自此馬雲和莫利一家成為筆友，雙方經常通信。

當時莫利鼓勵馬雲到澳洲，馬雲終到澳洲紐卡索旅行，並形容這次旅行徹底改變了自己對世界的看法。莫利也在杭州師範學院讀書的馬雲提供金錢上的支持。

2017年馬雲再赴澳洲，澳洲紐卡索大學宣布，獲馬雲通過馬雲公益基金出資2600萬澳元（約新台幣5.4億元）設立「馬－莫利獎學金」項目（The Ma & Morley Scholarship Program）。

馬雲說，這項獎學金用於「支持那些想自己看看這個世界，經歷它、用自己的腦袋思考它的人們。」

媒體一直關注馬雲的行蹤。先是2022年11月底金融時報報導馬雲和家人已在日本東京生活近6個月，又定期前往美國及以色列。之後有媒體報導馬雲曾在西班牙、荷蘭、泰國及香港等地現身。

2022年12月30日馬雲公益基金會發布訊息指出，馬雲透過視訊連線參加中國年度鄉村教師得獎人見面會，馬雲說，「希望盡快能和大家線下見面」。

螞蟻集團此前公布股東架構重組，馬雲不再是集團實際控制人。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120218