中共中央政治局會議 確定20屆2中全會26日舉行

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（中央社記者呂佳蓉北京21日電）中共中央政治局今天召開會議，決定26日至28日將在北京召開中共第20屆2中全會，根據新華社報導，全會將推薦新一屆國家機構領導人建議人選、審議「黨和國家機構改革方案」。

根據新華社報導，會議指出，黨的20大對深化機構改革作出重要部署，必須以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，以加強黨中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，堅持穩中求進工作總基調。

會議並討論了向第14屆全國人民代表大會第一次會議推薦的國家機構領導人員建議人選，與向政協第14屆全國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人選。

報導指出，確定將上述內容作為20屆2中全會的議題。

會議並討論了國務院擬提請第14屆全國人民代表大會第一次會議審議的「政府工作報告」稿。

會議認為，「過去一年是黨和國家歷史上極為重要的一年」，「以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民迎難而上，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加大宏觀調控力度，經濟社會大局保持穩定」。

會議強調，今年是全面貫徹黨的20大精神的開局之年，要按照中央經濟工作會議部署，扎實推進中國式現代化。

會議稱，要全面貫徹落實黨中央決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，要著力擴大國內需求，加快建設現代化產業體系，更大力度吸引和利用外資，有效防範化解重大經濟金融風險，保障基本民生和發展社會事業，努力完成今年經濟社會發展目標任務。（編輯：陳沛冰）1120221