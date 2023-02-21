疫後有序交流 學者：兩岸有效交流必須雙向對等

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（中央社記者李雅雯台北21日電）陸委會「中國大陸情勢報告」提及，中共將透過兩岸交流各平台與人士，推進交流統戰。學者張五岳認為，兩岸都有提及疫後有序交流，這有助於增進彼此了解，前提須為雙向對等。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳21日接受中央社訪問表示，蔡英文總統提過兩岸疫後健康有序交流；中共中央政治局常委王滬寧會見國民黨副主席夏立言時也說，「當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」，恢復交流是兩岸都有的看法。

他說，兩岸交流無非是人員交流，包括專業人士交流、觀光旅遊、青年學生交流等，兩岸多元交流有助於增進彼此了解、避免誤判；不過前提應為雙向的、對等的、互惠的，否則恐有不同解讀，甚至使交流淪為統戰，引發誤解仇恨。

他舉例，所謂的有效交流奠基於雙向對等互惠等條件上，假如青年學生交流就該是彼此都開放，台灣學生赴陸研修，大陸學生也要允許來台研習，不該只有單方面「交流」。

張五岳認為，疫後交流可以循序漸進地推進，不過兩岸關係仍有很多不確定性因素，目前可預見疫後交流風險有兩個，一個是台灣選舉年；另一個是美中博弈。

他說，今年台灣適逢總統大選年，在政黨高度競爭環境下，兩岸交流將會有制約條件。另個風險則是在美國國會4月休會期間，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）稱計劃4月訪問台灣。

張五岳指出，在美中高度博弈關係中，麥考爾倘若訪台，對於兩岸關係恐將有些影響。（編輯：陳沛冰）1120221