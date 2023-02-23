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傳中共成立內委會 統合公安國安系統

2023/2/23 11:01
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（中央社記者張謙香港23日電）據報導，中國公安部與國安部將會脫離國務院系統，改隸屬於新成立、直屬中共中央的「中央內務委員會」（暫名）；這個超級委員還會整合反恐、反間諜等功能。

明報今天刊文指出，中共二中全會下週初舉行，將會審議「黨和國家機構改革方案」稿；相關方案內容雖然尚未披露，但從各種流傳的消息看，改革的力度將會很大，有些內容的「勁爆」程度較5年前有過之而無不及。

文章指出，在這次改革中，傳公安部與國安部將脫離國務院系統，轉為隸屬於新成立、直屬中共中央的內委會。

文章表示，這個內委會還會整合公安、移民、戶籍、交通、反恐、反間諜，甚至民政部的社會組織管理等功能；這個超級委員會既借鑑了中共建政之初的內務部名稱，又吸取了俄羅斯聯邦內務部的功能框架。

文章透露，這個委員會將由現任公安部長王小洪主管，這也解開了王小洪作為公安部長，在中共20大上晉身中央書記處之謎。

但文章表示，現在還不清楚的是，這個中央內務委未來與中央政法委的關系如何，以及國安部的對外情報功能是否也併入內委會。

除了公安部門的轉隸整編外，傳言中的機構改革還涉及科技部、教育部、人力資源和社會保障部（人社部）的整合，以及人社部、廣電總局、網信辦等。

在財金領域，外傳國務院金融穩定發展委員會實體化，將中證監、銀保監全部納入，以加強金融監管協調，防範和化解風險。

據指出，這次機構改革的主要操盤手是中央組織部部長陳希。

文章指出，陳希作為中國國家主席習近平的大學同窗兼室友，深受層峰信任，儘管在二十大上已退出政治局和中委，但仍超期「服役」，為會後的人事布局及機構改革方案操勞。（編輯：朱建陵）1120223

#中共中央的內委會
#陳希
#王小洪
王小洪
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