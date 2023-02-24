中國專家：共軍研究俄侵烏 天天分析戰場情資

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（中央社台北24日電）俄侵烏屆滿週年，中國軍事專家說，亟欲從中汲取經驗的共軍高層，天天研究從戰場取得的情資，並說中俄烏的建軍皆植基於蘇聯，但獲西方力挺的烏克蘭於作戰指揮方面，更勝火力強大的俄軍。

香港「南華早報」（SCMP）22日報導，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴指出，這場戰爭對於解放軍的重大意義在於，中俄烏三國建軍皆系出於蘇聯，兩個交戰方使用的武器仍以蘇聯製為主。

他說，何況俄軍的火力更勝於烏克蘭部隊，但後者的作戰指揮似乎較優，特別是當前烏軍獲得美國及北大西洋公約組織（NATO）的力挺。

根據2023年版的「全球火力指數」（Global Firepower Index）排名，俄羅斯仍居全球第2僅次於美國，中國則是排名第3。

即因如此，周晨鳴表示，共軍指揮高層「天天」研究、分析，從戰場中取得的衛星圖像和情資，解放軍的分析發現，這場戰爭運用了非常先進的軍武，可說是前所未見，像是無人機與高超音速飛彈等。

無人機的使用可說是俄烏交戰的重要戰術裝備，這方面解放軍也是非常感興趣。

周晨鳴指出，烏克蘭獲得拜拉克塔TB2無人機（Bayraktar TB2）的襄助，不過烏軍主要是用TB2實施打擊而非偵蒐，並說俄羅斯也部署用於偵察與定位的無人機。

他說，解放軍發現，烏俄兩軍使用的無人機都不是先進機種，而且主要是民用非軍用，不過依然可以克盡全功，所以俄烏交戰得以一窺，載人與無人駕駛科技，如何整合於當代作戰。

周晨鳴表示，如此可啟發解放軍日後的部隊訓練與改革作戰體系，舉例而論，因無人機成為戰場上陸軍的標準配備，各個地面戰鬥部隊將建置新的員額，也就是無人機操作手。

另一個軍事觀察家發現的重大變革在於，俄羅斯打算恢復配備重型火砲與武器的大編制部隊，以減少官兵的傷亡。

莫斯科去年宣布計畫增兵至150萬人，在此之前，俄軍在戰場遭逢連串挫敗，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）更誓言打造裝備升級的彈藥庫。

澳門軍事專家黃東（Antony Wong Tong）表示：「俄羅斯推動軍事現代化方案之一，就是效法美國建置『營級戰術群』（Battalion Tactical Group, BTG），也就是以更靈活和強大的戰鬥部隊取代師。」

他說，但因缺乏後勤支援加上指揮體系失靈，BTG在俄烏戰爭中並未發揮應有的戰力，導致裝甲部隊損失慘重。

BTG具備快速動員與部署的優勢，以相似於美軍建置專責從事反恐作戰任務的部隊為雛形，因2008年與2014年，俄軍入侵喬治亞共和國及克里米亞後，俄軍高層體認部隊暴露不少缺失，而建置營級戰術群。

周晨鳴另指出，經實際驗證發現組建BTG造成慘重損失後，俄軍已重建編制更大的裝甲部隊，而俄軍重建裝甲部隊則提醒解放軍，現代戰爭的格局已經發生變化，這是共軍的另個收穫。

雖然無人機的運用使得地面部隊官兵取得千里眼的優勢，不過可遠距投射的超高音速飛彈，則賦予部隊由遠端精準打擊能力，並減少損失。

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黃東與周晨鳴皆指出，這場戰爭使世人首度目睹超高音速飛彈用於戰場，而且締造可觀戰果，而且俄羅斯的超超高音速飛彈可有效穿透防空網，並摧毀烏克蘭的發電廠與通基礎訊設施等目標。

周晨鳴表示，解放軍率先部署高超音速飛彈，而且在這方面的發展非常先進，包括可從公路機動發射的東風17，以及鷹擊21反艦飛彈等，但至今仍未於實戰部署，烏克蘭戰爭則是給與解放軍寶貴的重要參考。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120224