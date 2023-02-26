蔡天鳳遭分屍案前夫等4人涉重嫌 港警續搜殘肢

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（中央社台北26日電）香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害肢解，頭顱、軀幹、雙手下落未明，港警今天到將軍澳華人永遠墳場搜尋，由高空搜查隊下爬山坡持續尋找殘肢，目前尚未有發現。

星島日報26日報導，今天上午10時許，西九龍總區重案組聯同其他警員陸續到達將軍澳華人永遠墳場，根據警方調查，兇嫌疑將殘肢棄置山坡，不排除殘肢滾下山坡墜入儲水池的可能。

報導指出，高空搜查隊在山坡游繩而下搜尋，地毯式翻找草叢；另外疑為兇嫌租用作為肢解屍體的大埔龍尾村村屋，截至今天上午仍未解封，由兩名警員把守。

蔡天鳳在21日被人以與女兒會面誘騙離家，自此人間蒸發；警方於24日凌晨在九龍城區拘捕蔡天鳳的前夫父母和兄長，破門進入大埔龍尾村村屋，在屋內一冰櫃尋獲人體殘肢，以及蔡天鳳的財物、身分證和信用卡。

警方在現場發現，冰櫃內的殘肢為腰部以下的雙腿，其中大腿肉被削至見骨，小腿大致完整；現場另有兩煲混有人體組織的湯，內有大量碎肉。

蔡天鳳的前夫鄺港智一度試圖潛逃，其於25日下午在東涌將被拘捕，彼時他正準備上船，疑似欲潛逃離境，警方在他身上發現港幣現金和名表。蔡天鳳前夫一家4口均有涉案嫌疑，犯案動機指向謀奪財產。

香港01報導，蔡天鳳為名媛，生活奢華、家境富裕，手上持有多個物業，估計個人身家逾億元。

蔡天鳳在18歲時與鄺港智（洋名Alex）結婚，誕下現時分別為10歲及8歲的兒女，後來兩人離婚。蔡天鳳在2016年12月與譚仔米線創辦人兒子結為夫婦，據聞雙方未註冊登記，彼此財政獨立，兩人育有2名子女。

鄺港智目前無業，雙方離婚後，蔡天鳳仍照顧前夫一家人生活，安排他們住在何文田加多利山一間豪宅，這棟房子雖由蔡天鳳斥資購入，但是由前夫父親掛名業主，前夫兄長則受聘擔任蔡天鳳的私人司機。

報導指出，蔡天鳳被殺害動機疑似始於謀財害命。蔡天鳳去年底有意出售前夫一家人現在居住的豪宅，取回部份款項，再為前夫一家人安排其他住處，惟身為「業主」的前夫父親不同意，雙方就賣屋一事起爭執。

由於蔡天鳳與現任丈夫沒有註冊登記，倘若其身故，她所持有的物業、投資等財產都將歸於子女所有，推估在財富誘惑下，遂起殺人動機。（編輯：張淑伶）1120226