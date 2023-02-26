香港名媛蔡天鳳分屍案 湯鍋內找到頭顱及胸骨

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（中央社台北26日電）香港警方今天證實，遭分屍的香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）的頭顱，下午在作案現場的大埔龍尾村村屋內湯鍋裡被尋獲，有被重擊的痕跡。此外，湯鍋裡及屋內還找到了她的胸骨及雙腿等殘肢。

綜合星島日報等港媒報導，香港警方今天下午2時前往作案的村屋內，陸續發現蔡天鳳的殘肢，包括腰部以下雙腿，以及兩個幾乎裝滿湯汁的大湯鍋。

根據報導，就當時所見，兩個鍋內的湯汁有大量碎肉等人體組織。警方遂將這兩大鍋湯汁原封不動地送往化驗。經深入檢視，法醫在湯汁中發現蔡天鳳的頭顱，雖有被重擊的痕跡，但尚稱完整。同時，湯汁內也發現了疑似蔡天鳳的胸骨。

蔡天鳳在21日被人以「與女兒會面」為名誘騙離家，從此人間蒸發；警方24日凌晨在九龍城區拘捕蔡天鳳前夫鄺港智的父母和兄長，並破門進入大埔龍尾村村屋，在屋內一個冰櫃內尋獲人體殘肢及蔡天鳳的財物、身分證和信用卡。

至於鄺港智一度企圖潛逃出境，25日下午在東涌準備上船前被捕，警方在他身上發現港幣現金和名表。經偵查發現，鄺港智一家4口均有涉案嫌疑，犯案動機指向謀奪財產。

家境富裕的蔡天鳳與鄺港智育有2名子女，離婚後改嫁香港「譚仔米線」創始人之子，也育有2名子女。但蔡天鳳至今仍照顧港智一家人生活，並安排他們住在一棟豪宅內。

此後，蔡天鳳2022年底有意出售這棟豪宅變現，再為鄺家另行安排住處，引起鄺家不滿，加上覬覦蔡天鳳名下財產，進而引發殺機。（編輯：邱國強）1120226