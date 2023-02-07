永和哥哥狠殺弟弟分屍 梁志超一審判無期徒刑

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新北永和去年8月發生分屍案，凶嫌梁志超（前）因與弟弟有金錢糾紛，持刀殺人再以鐵鎚等物分屍，遭求處重刑。圖為凶嫌遭警方逮捕。（翻攝畫面）

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（中央社記者高華謙新北7日電）新北永和去年8月發生分屍案，7旬梁志超因與弟弟有長期金錢糾紛，持刀殺人再以鐵鎚等物分屍，遭檢方求處重刑，新北地院認為梁志超犯行凶殘冷血，今天判處無期徒刑，可上訴。

新北地方檢察署與警方調查，梁志超與弟弟住在一起，2人長年因生活摩擦及金錢問題吵架，去年8月底，他們又因金錢問題發生口角，心生不滿的梁志超趁弟弟半夜熟睡時，拿家中水果刀刺入弟弟胸部與腹部共4刀，導致弟弟當場死亡。

檢警調查，梁志超犯案後為了湮滅證據，拿家中菜刀及鐵鎚砍斷弟弟頭顱，去年9月2日以垃圾袋包裝後丟進垃圾車；他返家後繼續肢解屍體，3天後再丟棄雙手及右腳。後來是弟弟在社區大學同學多天聯繫不上受害者，9月5日報警後全案才曝光。

檢方調查，梁志超2011年曾在家裡拿菜刀恐嚇弟弟， 遭依恐嚇罪判處拘役50天。另外，由於手足中只有梁志超未分攤母親扶養費，弟弟2018年曾因此對梁志超提告，當時新北地方法院判決梁志超應給付弟弟新台幣25萬元。

檢方認為，梁志超僅因金錢與生活摩擦就對弟弟痛下殺手，且分屍丟棄，手段極為殘忍，依殺人、損害毀棄屍體罪起訴，請法院從重量刑。

新北地方法院合議庭認為，梁志超雖然坦承犯行，但不斷供稱是因弟弟欠錢不還、曾對他拳打腳踢等才殺人，不過梁志超先前就有持菜刀恐嚇弟弟的前科，且梁家其他兄弟不願原諒梁志超，並證稱弟弟不可能欺負梁志超，也不可能向他借款，梁志超是因不滿2018年扶養費訴訟才與弟弟產生嫌隙，希望法官判處梁志超無期徒刑。

合議庭審酌，考量案發時被害人正在熟睡，梁志超竟持刀朝被害人胸部、腹部部位砍殺，又持菜刀、剁刀、鐵鎚等分屍後丟棄，犯行凶殘冷血，犯案情節駭人聽聞，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身，另損壞遺棄屍體罪判刑2年。應執行無期徒刑，褫奪公權終身。（編輯：李錫璋）1120207