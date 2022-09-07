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新北永和分屍案 死者大哥涉行凶遭羈押

2022/9/7 20:11（9/7 20:30 更新）
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新北永和分屍案，死者的大哥涉嫌持刀殺人並分屍（圖），檢方7日訊後向新北地院聲請羈押獲准。圖為警方6日下午循線逮捕死者大哥。（翻攝畫面）
新北永和分屍案，死者的大哥涉嫌持刀殺人並分屍（圖），檢方7日訊後向新北地院聲請羈押獲准。圖為警方6日下午循線逮捕死者大哥。（翻攝畫面）
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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北警方偵辦永和分屍案，死者的大哥涉嫌持刀殺人並分屍，將死者頭顱等肢體丟棄在垃圾車後逃亡遭警逮捕；全案經移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向新北地院聲請羈押獲准。

永和分屍案死者的大哥梁姓犯嫌疑因弟弟長期借錢不還，讓他憤而行凶。涉嫌趁凌晨弟弟熟睡時持刀殺害並分屍，當天下午就將死者頭顱丟棄在垃圾車，次日又將部分肢體丟棄在垃圾車。

警方獲報展開偵辦並鎖定梁嫌，並將攜帶行李箱裝著隨身衣物、金錢等露宿街頭的梁嫌逮捕，經偵訊，警方查出，梁姓兄弟原與母親同住，平常由死者照顧母親，直到媽媽過世。死者長期向長兄借貸金錢，且因糾紛引起凶嫌殺機。

警方今天將梁嫌依殺人、棄屍、毀壞屍體等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。檢察官李淑珺訊問並認被告涉犯殺人及損壞遺棄屍體罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及湮滅罪證之虞，向新北地方法院聲請羈押獲准。（編輯：李錫璋）1110907

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