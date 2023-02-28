中共20屆二中全會閉幕 通過黨國機構改革方案

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（中央社台北28日電）為期3天的中共20屆二中全會今天閉幕。根據會後發表的會議公報，會中審議通過「黨和國家機構改革方案」，其中部分內容將依程序提交中國全國人大會議審議。但公報並未提到方案具體內容。

根據新華社傍晚披露的會議公報，中共總書記習近平除依例代表中央政治局向全會作工作報告，還就「黨和國家機構改革方案（草案）」作說明。而公報則以顯著篇幅，強調黨和國家機構改革的重要性。

全會同意，將把「黨和國家機構改革方案（草案）」的部分內容，按照法定程序提交14屆全國人大一次會議審議。

會議並審議通過了擬向14屆全國人大一次會議推薦的「國家機構領導人員人選建議名單」，和擬向全國政協14屆一次會議推薦的「全國政協領導人員人選建議名單」。並決定將這兩份名單，分別向14屆全國人大一次會議主席團和全國政協14屆一次會議主席團推薦。

全會認為，中共18大以來，以習近平同志為核心的黨中央把「深化黨和國家機構改革」作為推進國家治理體系和治理能力現代化的一項重要任務，按照「堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持優化協同高效、堅持全面依法治國」的原則深化黨和國家機構改革。

黨和國家機構職能因而實現系統性、整體性重構，為黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革「提供了有力保障」，也為繼續深化黨和國家機構改革「積累了寶貴經驗」。

全會指出，中共20大對深化機構改革作出重要部署，對於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興「意義重大而深遠」。要統籌黨中央、全國人大、國務院、全國政協機構，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革，推動黨對社會主義現代化建設的領導「在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效」。

全會強調，各地區、各部門要站在黨和國家事業發展全局高度，充分認識「黨和國家機構改革的重要性和緊迫性」，自覺把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，堅決維護黨中央決策部署的權威性和嚴肅性，堅定改革信心和決心，加強組織領導，不折不扣把機構改革任務落到實處。

在其他方面，全會提到，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，必須準備經受「風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。改革發展穩定依然面臨不少深層次矛盾，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生。

全會強調，全黨同志必須「堅定信心，保持戰略清醒，發揚鬥爭精神」，做到「三個更好統籌」，努力實現今年各項目標任務。其中包括認真貫徹執行黨中央關於新階段疫情防控的決策部署，落實好「乙類乙管」各項措施。

同時要努力擴大內需，確實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，進一步優化市場化法治化國際化營商環境，有效防範化解重大經濟金融風險，守住「不發生系統性風險」的底線。

全會還指出，要在全黨深入開展學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」主題教育，要科學謀劃、精心組織，強化理論學習和運用，取得「實實在在的成效」。且要抓好換屆後的「領導班子思想政治建設」，嚴格執行「民主集中制」，營造「風清氣正的政治生態」，形成「團結協作、敢於擔當、善作善成的生動局面」。（編輯：邱國強）1120228