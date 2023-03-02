中國短影音用戶突破10億 使用率94.8%

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（中央社台北2日電）中國官方今天發布報告稱，中國大陸短影音使用者規模首次突破10億，來到10.12億，用戶使用率高達94.8%。專家指出，短影音已成為全民化應用，直播呈多元化趨勢，與電商融合加速。

中國互聯網路資訊中心（CNNIC）2日發布第51次「中國互聯網絡發展狀況統計報告」。

據發布，中國網路視聽節目服務協會副秘書長周結指出，2018至2022年，中國短影音使用者規模從6.48億增長至10.12億，年新增用戶均在6000萬以上，其中2019、2020年，受疫情、技術、平台發展策略等多重因素的影響，年新增用戶均在1億以上。

他提到，短影音用戶使用率從78.2%增長至94.8%，與第一大網路應用（即時通訊）使用率的差距已由17.4個百分點縮小至2.4個百分點。

周結指出，近年來，短影音平台不斷加大直播內容供給，拓展直播邊界，直播多元化趨勢進一步顯現，非遺傳承、知識普惠、助農惠農、線上招工、線上相親等直播類型不斷成熟。截至2022年底，快手已有近400種類型直播；2021年9月至2022年8月，抖音平台演藝類直播打賞收入年增46%，線上直播打賞成為諸多縣級戲曲劇團的重要收入來源之一。

他指出，短影音平台持續拓展電商業務，「內容＋電商」的種草變現模式已深度影響使用者消費習慣。2022年6月，抖音播放量年增44%，使用者透過內容消費產生商品消費，短影音帶來的商品交易總額增長161%。

去年第3季，快手電商商品交易總額達人民幣2225億元（約新台幣9900億元），年增26.6%；持續吸引更多商家入駐，新開店商家數量增長近80%。

另據中國行動網路商業智慧服務平台QuestMobile近日發布報告指出，短影音在中國已是用戶使用時間最長的應用程式，總用戶時長占比達到28.5%（2019年為15.2%）；受此影響，即時通訊已經下降到20.7%（2019年為26.5%）。

報告指出，短影音平台在興趣電商、本地生活等賽道的佈局效果顯著，持續搶佔用戶的注意力，用戶活躍度與使用時間穩步提升，日均使用時間超過2.5小時。

報告顯示，2022年12月，中國排名第一的短影音平台抖音，月活躍用戶達7.15億，用戶月均使用41.4小時；其次是快手的4.49億用戶、30.2小時。

今天發布的「中國互聯網路發展狀況統計報告」顯示，截至2022年12月，中國大陸網路使用者規模達10.67億，年增3549萬，網路普及率達75.6%。（編輯：楊昇儒）1120302