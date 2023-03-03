分析：中東油資增配人民幣資產 香港受益

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（中央社記者張謙香港3日電）據報導，在香港上市的中國大陸轎車公司吉利汽車近日與沙國石油巨企沙特阿美訂立意向書，後者入股吉利汽車一家合資公司；有分析認為，這是中東油資進入香港及中國的訊號。

綜合各方報導，吉利與法國汽車製造商雷諾（Renault）成立了一家從事內燃機業務的合資公司，雙方同時與沙特阿美（Saudi Arabian Oil Company）訂定協議，讓後者以現金購入少數股權，相關細節有待各方進一步磋商和確定。

大公報今天刊登文章指出，沙特阿美入股吉利的合資公司，是「釋放中東油資看好中國經濟、配置更多人民幣資產的重要訊號」。

文章指出，美國通貨膨脹「不受控」，升息幅度恐怕超預期，令金融市場再起波濤，避險情緒急升，而近年美債已不再是回報穩定的避險資產，全球資金東移成為趨勢，其中中東油資對增加投資中國的意欲愈來愈大。

據分析，這次沙特阿美入股由吉利、雷諾持有的合資公司，將以現金代價取得合資公司少數股權，這顯示中東企業看好中國，逐步加大投資人民幣資產，以配合中東地區經濟多元發展及油資多元資產配置的投資策略。

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這次交易也預期起著示範作用，可以吸引更多中東油資東移，加注投資中國，這也成為香港新機遇，港方必須加強推廣與遊說工作，加大向中東招商引資的力度。

一些跡象顯示，在中國和美國關係惡化之下，香港近期也高度配合北京對外經貿戰略，包括強化與中東和東南亞國家的經貿交往，其中香港行政長官李家超月前曾率團訪問中東，邀請當地企業和基金等來港投資。（編輯：陳沛冰）1120303