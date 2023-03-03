分析：忠誠高於能力 李強團隊提振經濟能力存疑

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（中央社台北3日電）中國「兩會」即將登場，專家們認為即將接任總理的李強對習近平的忠誠高於能力，加上經濟新團隊遭批評缺少國際視野，能否有效提振中國經濟存疑，恐需取決習近平能下放多少權力而定。

被稱為「兩會」的14屆全國政協一次會議將在4日開幕、另14屆全國人大一次會議則於5日開幕；本屆人大會議除將推選國家正副主席、國家軍委正副主席、國務院正副總理、國務委員、部委首長等政府高層，因此格外受矚。

美國之音今天報導，中共領導人習近平預計將在5日會議上公布由其親信組成的經濟團隊。中國領導層當前正急需採取一系列措施重振經濟，在採取清零封控下，去年中國經濟成長僅3%，為幾十年來最糟糕表現。

報導指出，前上海市委書記李強很可能出任總理，觀察人士認為，雖然中國經濟面臨諸多艱鉅挑戰，但李強領銜的新一屆經濟團隊並無太多亮點，加上習近平對忠誠的看重高於能力和經驗，及強調黨的集中統一領導，新團隊是否有能力和空間去推行務實的經濟政策令人存疑。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國商務與經濟項目主任甘思德（Scott Kennedy）說，李強能擔任總理一職也許是因為完全按照北京的要求，而不是按照上海人民的要求，去年實施了上海的封城。

甘思德說，過去30多年裡，中國的經濟表現一直依賴於非常聰明、明智的經濟官僚，他們為實施各種務實的經濟政策提供政治空間。人們擔心這個時代即將結束，因為習近平對政治忠誠度高於專業知識的強調。令人質疑新團隊是否有能力和成為務實的經濟管理者？

不過，特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，挑選上海市委書記李強出任是個好跡象，因為他懂市場，懂企業，是一個親市場的人物。

習近平的另一個重要親信、現任中國國家發展和改革委員會主任的何立峰預計將出任副總理一職，接替劉鶴主掌全國的經濟、金融和工業事務，並成為未來美中經貿關係的牽頭人。另中國金融巨頭中信集團董事長朱鶴新接替易綱出任中國央行行長。

甘思德說，何立峰不被認為是一位經濟改革派官員。CSIS另一位高級研究員迪皮波（Gerard DiPippo）認為，朱鶴新缺少國際視野。

迪皮波說，朱鶴新不太關注國際事務，更加關注內部事務。相較先前官員更注重開放經濟和匯率，不確定朱鶴新是否會有這種想法。

此外，在中國經商的商界代表也密切觀察新經濟團隊，中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）說，與前任相比，李強是在更不利的情況下掌管中國經濟，他是否有外交技巧和溝通能力，去傳達中國的開放的訊息，希望不會只是口惠而實不至。

伍德克說，新經濟團隊能否重振中國經濟最終還是要取決於黨能夠給官員下放多少權力，新領導層並不缺乏專業知識，問題是，黨給多大的空間做出理性的決定，以及意識形態會在多大程度上干預都是重要因素。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120303