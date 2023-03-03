香港大灣區航空購買波音15架737-9客機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港3日電）官方香港電台報導，香港大灣區航空今天與波音公司簽約，向對方購買15架737 MAX系列的737-9客機，另簽訂5架787 Dreamliners的購買意向。

據報導，財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、立法會主席梁君彥等人出席了簽約儀式。

報導引述大灣區航空主席黃楚標說，引進波音737-9客機可帶來更好經濟效益，有助於公司開拓更多航點，以及擴充飛行網路，相信這份採購協議有效支持公司發展規畫，以及引進商務艙服務等。

據報導，737-9型客機將成為大灣區航空的主要機型，今後往返香港與亞太區及中國大陸主要城市。

大灣區航空目前以3架737-800客機經營曼谷、台北、東京及首爾的航線。在新機交付前，公司計畫再引進多架737-800，以配合發展所需。

大灣區航空是一家以香港為基地的低成本航空公司，2010成立，2020年中改用現名；網路資料顯示，黃楚標也是深圳東海航空董事長。（編輯：唐佩君）1120303