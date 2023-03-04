房市供應過剩 古都洛陽首付降至2成也賣不動

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（中央社台北4日電）中國媒體報導房市回暖引發討論，而據報千年古都的河南洛陽近期首套房首付降至2成，似乎也未吸引購房者興趣；分析認為，洛陽身上有著數百座三四線城市同樣地產夢碎的影子。

綜合陸媒中國經濟網等多家媒體稍早前報導，中國國家統計局最新一期70城房價指數，全國70個城市新建商品住宅價格指數環比漲幅為0.0%，同比漲幅為-2.3%。這是70城新房價格一年來首次環比止跌，樓市「暖意」初步顯現。

但中國財經學者賀江兵2月底接受德國之聲訪問時指出，過去3年動態清零、防疫使經濟停擺，地方財政斷流，民眾對未來的預期也不好，哪有可能突然回暖？各地的房價，特別是二三線城市，房價沒有回升，連交易量都沒有，怎麼可能回暖？

微信公眾號「見知行」2日則發表「千年古都地產夢碎：首付2成也賣不動，房地產市場供應過剩」文章，表示作為千年古都，河南洛陽的房地產市場本應很景氣，但現在卻萎靡不振，即使首付比例放寬到2成，也無人問津。

一個座落於洛陽新區視野最好、最開闊位置的新建案，房價曾在開盤時飆升至每平方公尺人民幣（下同）1萬2800元，如今降到9000元左右，每天都在幾年來的最低線試探。一名一直在這個新建案安裝中央空調的工人曾經觀察過，「過去一年，售樓部經常一天也等不來一個看房者」。

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文章稱，如今洛陽的房子賣不動了，投資客離開，連剛需的年輕人都瞻前顧後。可以說，洛陽的身上，有著幾百座三四線城市共同的影子。

不僅三四線城市房市低迷，專家認為即使是熱點城市也並非全面升溫，中原地產首席分析師張大偉表示，以北京為例，其實當下北京市場遠遠談不上火熱，市場熱度很大部分是受入學需求上漲推動。1月份北京樓市的成交量僅恢復到去年11月的市場平均水平。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120304