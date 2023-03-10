港媒：傳國台辦主任宋濤不擔任全國政協副主席

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（中央社記者張謙香港10日電）據報導，中國新一屆全國政協領導層今天將會產生，此前曾傳出國務院台灣事務辦公室主任宋濤可能擔任政協副主席，但傳他「大熱倒灶」，可能只擔任政協常委，不是副主席。

星島日報今天刊登分析文章指出，去年底，67歲的中共中央對外聯絡部前部長宋濤接替65歲的劉結一，擔任國台辦主任。為此，外界相信宋濤將循「夏寶龍模式」，晉升全國政協副主席兼國台辦主任。

而新一屆全國政協委員名單公布，宋濤名列其中，更令人相信他將會擔任國家領導。

文章表示，新一屆全國政協領導層今天將產生，但傳出宋濤「大熱倒灶」，不在政協副主席候選人名單，可能只擔任全國政協常委。

換言之，國台辦主任既非中央委員，也非候補委員，而且年齡偏大；但宋濤是外交系統重量級人物，更重要的是新時代用人打破條條框框，不唯年齡論，如此安排亦非不可能。

文章並指出，宋濤對台灣事務相當掌握，執掌國台辦之後身段柔軟，頻頻接見台灣客人，深化兩岸融合發展，對台灣食品解禁，恢復台灣農漁產品進口大陸，建議恢復兩岸航點，放話歡迎綠營人士也到大陸走走看看。

文章認為，即將68歲的宋濤繼續執掌國台辦，也令70歲的夏寶龍繼續執掌國務院港澳事務辦公室的呼聲更高。

夏寶龍雖然不再連任全國政協副主席，但仍可以中共中央港澳工作領導小組常務副組長的頭銜「話事」，尤其盛傳港澳系統將進行機構改革，估計夏寶龍還要坐鎮操盤。（編輯：朱建陵）1120310