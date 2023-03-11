北京運用二軌提議 若麥卡錫來台盼賀錦麗訪中

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（中央社台北11日電）香港「南華早報」（SCMP）10日獨家報導，避免美中關係更惡化，北京藉二軌提議，若美國聯邦眾議院議長麥卡錫訪台，盼總統拜登副手賀錦麗訪中，並說中方的提議已傳給美國國務卿布林肯。

麥卡錫（Kevin McCarthy）擬訪台備受華府、北京與台北關注，因他的前任裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月來訪後，引發北京當局強烈反彈。

不過根據若干熟悉消息的人士指出，近幾個月中國提出一套變通的方案，顯然是為避免中美關係更進一步惡化。

報導說，運用二軌，中國重提1997年金瑞契（Newt Gingrich）訪台時所使用的策略。所謂二軌是指由分析人士及卸任官員提出辦法，以免遭遇內部反彈或被嚴正峻拒。

時間回到1997年，當時的美國副總統高爾（Al Gore）被指派赴北京，與金瑞契訪中的時間大致相同。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，高爾當年於3月24日展開為期4天的訪中行，金瑞契則是4月初來台訪問前，曾於28日抵達中國停留3天。

即因如此，使得講究等級尊卑的中國保住了面子，得以向強硬派聲稱，中國獲得合宜的尊重及美方等級更佳的來訪，因此北京當局近來提議，可考慮美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同時訪中。

美國的中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，已不下數次接獲來自中國友人的提議，也就是若麥卡錫訪台，美國應比照金瑞契的模式，由行政部門表達確保中美關係承諾的同等訊息。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫項目主任孫韻表示，在中國的偵察氣球飄過美國領空且偏離軌道之前，北京方面似乎非常熱衷於這個點子。

她還說，中方的這個提議已傳給布林肯（Antony Blinken），但由誰在何時拿給他則不得而知。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，上述的提議非常折中，比起先前裴洛西訪台中國採取的回應，更具有建設性。

儘管如此，有鑑於當前美中猜疑益增，加上自1990年代末以來，地緣政治的演變已今非昔比，分析人士指出，北京方面的二軌提議可能行不通。

因問題之一在於，拜登指派賀錦麗訪中得耗掉多少政治成本，雖然拜登有意改善與中國的關係，但他更志在於爭取連任。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）表示，北京最近不理會美國針對偵察氣球和支持俄羅斯等問題的擔憂，既然如此，民主黨為何要把有可能角逐2024年總統大位的其中一人派赴中國？

賀錦麗已被指派負責處理棘手的移民和投票權議題，儘管許多人對於她的表現評價不高，若是她同意訪中，她可能會藉此踏上中國土地的機會批評中國，這恐怕不是北京當局所樂見。

不具名的前國務院官員表示，懷疑賀錦麗願意充當麥卡錫的陪襯，因麥卡錫（若訪台）將沉浸於讚譽之中，而賀錦麗則將因討好中國人而招來冷嘲熱諷。

當前白宮對於總統蔡英文和麥卡錫的任何會晤，以及越來越多國會議員組團訪台抱持旁觀的態度，因為既然無法阻止裴洛西訪台在先，也很難要求反對派領袖止步。

一位前美國國務院官員指出，儘管北京方面認為1997年高爾之行成功制衡金瑞契，但兩人的出訪是分別辦理，何況高爾並不滿意自己所扮演的角色。

不過北京當局和分析人士認為，高爾與金瑞契的搭配卻是穩定雙邊關係，以及終結中國鎮壓六四民運而被外交孤立的關鍵，當時主政的中共領導人見江澤民於兩人訪中後曾說「雨過天晴」。（編輯：曹宇帆）1120311