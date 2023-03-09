說中國1 / 習近平對美國點名批評 中美關係陷向下螺旋

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中共領導人習近平6日在一場政協會議工商企業界小組討論時點名批判「美國」，引起議論。（中新社）

看中國新聞，兩地隔閡，難免如霧裡看花，我們嘗試以台灣的立場及角度，進一步解析當代中國。

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（中央社記者朱建陵台北特稿）包含紐約時報在內，多家外媒注意到習近平6日在一場政協會議工商企業界小組討論時的講話。習近平在講話中有一小段點名批判「美國」，而不再是「某些國家」，引起廣泛議論。

中共罵人有一定的潛規則，指名道姓、發動多報多刊火力全開、用文革式的語言開罵，那是最高級別，已故台灣前總統李登輝享受過此等殊榮。

其次，是雖然指名道姓，用語狠辣，但並未發動全黨宣傳機器，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）攀登過這個高點。至於最低層級，不指名道姓，用「某些人」、「某些國家」代替，這樣的例子就太多了。

中國對美國開罵的人及場合很多，外交部發言人在例行記者會上最常見，以中共中央外事委辦公室主任、或外交部長的高度開罵，也是有的。但以習近平總書記、國家主席的中共政壇最高位階，點名「美國」、而不是「某些國家」，確實如外媒引述的觀察家所說，是第一次。

習近平在6日的講話中說，中國「發展的外部環境急劇變化，不確定難預料因素顯著增多，尤其是以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。

如果習近平的點名批判，象徵著中國對美國的「定性」已經向上提升一個台階，那麼，在習近平之後發言的中國新任外長秦剛，則明確指出了雙方關係惡化探底的關鍵。

秦剛在之後的一場記者會中說，「美國對華認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰」，秦剛並用生動的比喻說：「第一粒鈕扣扣錯了，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌」。

秦剛所稱的「第一粒鈕扣」錯誤，指的是美國對中國的認知定性，但橫亙在當前中美關係的主要發展障礙，可能是順之而下的「第二粒鈕扣」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在上任後的首次外交政策演講中就已經表明，美國對中國政策的基本框架，是「應該競爭的時候競爭，可以合作的時候合作，必須對抗的時候對抗」，此後美國官員在闡述對中國政策時多依循這個調性。這是「第二粒鈕扣」。

根據美方的邏輯，美、中兩國雖然意識型態立場各異，在一些問題上難免對抗，在另一些問題上難免發生競爭，但這都無礙雙方在彼此有利、可以合作的領域繼續合作，所有問題是分開看待的。但根據中方的邏輯，合作是一種籌碼，是用來交換雙方在對抗、競爭領域的緩和。

這一邏輯差異在運作實踐的結果，中國指責美國不斷汙蔑中國、搞脫鉤斷供、藉口國家安全打壓中國企業、在中國周邊組建各種反華小圈子，這一切的一切，都不是競爭。對美方的邏輯，秦剛在前述同一場記者會中就說，「要中國打不還手，罵不還口，這辦不到」。

在中方看來，如果兩個大國處於激烈競爭甚至對抗狀態，怎麼還能進行合作呢？此外，「競爭」和「對抗」的界限模糊，實際操作中如何區分呢？美方對此的解釋，則是美國尋求與中國的「競爭」，不是「衝突」。

可以想見，雙方的政策邏輯如果不變，美國對中國的對抗認知如果不變，習近平對美國的點名批判可能只是第一步，中美關係陷入向下螺旋是大概率的事。（編輯：邱國強）1120309