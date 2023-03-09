習近平為何亦喜亦憂？寧德時代恐成下一個華為

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（中央社台北9日電）寧德時代董事長曾毓群6日當面向中共總書記習近平報告，指寧德生產動力電池市占率37%，連續6年全球第一。不過習近平卻表達「亦喜亦憂」，強調新興產業要防被人兜底，要給自己留條後路。

寧德時代在動力電池的製造與多項技術獨霸全球，近年迅速擴張海外市場，在美國引發政界與業界的警惕。寧德時代會不會成為下一個華為，遭美方圍堵制裁，已成討論焦點。

綜合新華社、人民日報報導，習近平6日在北京看望參加全國政協會議的民建、工商聯界委員並參加聯組會，聽取意見和建議。

身兼全國政協委員的曾毓群在會中第一個發言，他向習近平彙報了企業研發新能源汽車動力電池，努力「占領全球新能源產業制高點」的情況。

報導稱，聽說寧德時代在全球動力電池的市占率已達37%，連續6年全球第一，習近平用「亦喜亦憂」表達他的心情：「喜的是我們這一行業走到了世界前頭；憂的是就怕來個大呼嚨，先是一哄而起，最後一哄而散」。

習近平強調，對於新興產業，一定要搞好統籌規劃，搞清楚市場有多大、風險在哪裡，「要防止一路所向披靡、孤軍深入，最後卻被人兜了底、全軍覆沒」。

他還說，要看到國際競爭異常激烈，國際鬥爭風雲變幻。「在人家對我們零和博弈情況下，還要給自己留條後路啊！」

據報導，習近平接著把目光轉向與會的中央和國家機關領導同志，進一步強調，國家產業政策一定要「穩慎」，制定產業政策、推動產業發展都要穩慎。「希望我們的新能源產業，既要抓住機遇順勢而上，也要統籌好發展和安全的關係」。

美中關係緊張之際，福特汽車2月14日宣布與寧德時代合作在美國建造一座電動汽車電池廠。工廠由福特全資，寧德時代提供技術維運。中國媒體形容，寧德時代「曲線」進入美國市場。

這項協議達成沒幾天，就傳出中國將審查協議內容，以確保寧德時代不與福特分享核心科技。

據美國之音報導，美國參議院情報委員會主席、共和黨聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）致信給財政部長、能源部長及交通部長，要求美國外國投資委員會（CFIUS）立即審查福特與寧德時代的協議。「此項協議將進一步加劇美國市場對於中共電池技術的依賴」，他說。

今年1月，福特與寧德還在進行選址時，曾考慮到維吉尼亞州設廠，一貫支持投資的維州共和黨籍州長楊金（Glenn Youngkin）卻退出了該項目的選址候選，他的理由是：寧德與中國政府的關係可能帶來安全威脅。

目前，寧德時代除了是全球最大的電動汽車電池製造商，還是磷酸鐵鋰電池（LFP）的使用先鋒，這種電池比老式鉛酸電池的重量更輕，無需維護，具有更好的充放電特性，壽命更長。

報導引述「綠色競賽中的贏家和輸家」一書作者桑德森（Henry Sanderson）說，對於福特和其他廠商來說，他們想使用LFP電池，而中國是生產這種電池的行家，在中國之外基本沒有生產。

「所以如果沒有中國的LFP技術，成本的增加將延遲美國的能源轉型，無法達到「通貨膨脹削減法案」中提到的減碳目標。

寧德時代與中國政府的關係也使得一些分析人士有所擔憂。

「寧德時代應當被視為下一個華為，這是因為中共政權正在拼命尋找華為的替代品，對世界尖端技術施加影響和控制」，南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田說。

謝田認為，美國政府應當審視寧德時代與中國政府和軍方的關係，而合規部門應當審視其股權結構、高層以及政府對公司的控制和干預程度。

不過華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員湯瑪杜斯特伯格（Thomas Duesterberg）認為，華為與寧德時代的技術核心完全不同。

「華為是個不一樣的案例，因為其核心技術可能用於監視、獲取個人資訊和間諜行動。電池技術沒有這一方面的顧慮」，他說。

報導引述美國外交關係協會研究美國競爭力和貿易政策的資深研究員阿爾登（Edward Alden）說：「如果我們談論的是高端半導體和高端人工智慧，那麼它們具有潛在的重要軍事應用。美國有理由不想與中國分享這些技術」。

阿爾登表示，「就電動汽車電池而言，這些是世界各地都需要的技術，用於下一代汽車。這些不是軍事敏感技術」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120309