分析：中國扶植國內晶片產業 光靠砸錢無法成事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社上海6日綜合外電報導）業界人士和市場觀察家指出，中國計劃砸大錢協助晶片產業克服美國出口限制，但除非中國企業能夠擺脫阻礙創新以致讓他們困在價值鏈底端的惡性循環，錢能做的仍是有限。

路透社去年12月報導，中國當局已撥款1400億美元，用在補助購買國內製造的晶片生產設備等方面，中國唯一能生產微影設備的公司上海微電子裝備（SMEE）等製造業者可望受益。

這是為了因應美國日益收緊晶片製造技術的出口限制。美國擔心這些技術可能用於生產可被中國軍方使用的人工智慧等應用晶片。

業界人士和市場觀察家表示，光靠金錢無法追上領先好幾個世代的西方對手。上海微電子裝備和地方同業主要把產品賣給國內晶圓廠，缺少像台積電和韓國三星電子等公司的先進製程設備，使其難以獨力解決工程問題並往價值鏈上游移動。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）追蹤中國晶片業的分析師李馬克（Mark Li, 音譯）表示：「這阻止他們把研發進展投入量產，也讓他們無法學習更多技巧。」

上海微電子裝備沒有回覆記者詢問。

在上海微電子裝備等中國公司從事蝕刻等領域的人士告訴路透社，在供應鏈變得更加全球化、工程更加複雜以及市場被荷蘭半導體微影設備廠「艾司摩爾」（ASML）等公司壟斷之前，進入壁壘似乎沒那麼高。

一位前上海微電子裝備工程師說，上海微電子裝備2002年成立之初，最高管理層沒有微影製程經驗，員工透過購買和研究二手設備以及閱讀公開專利和論文來製造他們的第一台機器。2018年，上海微電子裝備獲得突破，其設備可以生產90奈米的晶片，但已落後艾司摩爾20年。在那以後，上海微電子裝備就沒有重大進展，部分原因是難以從國外採購設備。

業界人士敦促重新思考中國要如何迎頭趕上，聚焦晶片製造的下個時代會是什麼樣子，而不是盲目與海外同行比拚。

上月底，中國科學院兩位學者發表文章，主張重新把重點放在新技術和材料的研發上，而不是模仿國外的現有技術。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120306