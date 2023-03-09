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總統擬會麥卡錫 陸委會：中共無立場表不當言論

2023/3/9 18:13（3/9 18:47 更新）
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總統蔡英文（右）4月擬過境加州與美國眾議院議長麥卡錫（左）會晤。（左圖取自facebook.com/SpeakerMcCarthy；右圖為中央社檔案照片）
總統蔡英文（右）4月擬過境加州與美國眾議院議長麥卡錫（左）會晤。（左圖取自facebook.com/SpeakerMcCarthy；右圖為中央社檔案照片）
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（中央社記者李雅雯台北9日電）總統蔡英文4月初擬過境加州與美國眾議院議長麥卡錫會晤。陸委會今天表示，中華民國總統出訪過境其他國家，從事國際交往符合台灣人民期待，中共沒有立場表達不當言論。

陸委會副主委詹志宏9日下午在例行記者會作出上述表示。

詹志宏指出，中華民國總統出訪過境其他國家，過去有非常多的慣例。「我們是一個主權國家」，從事國際交往符合台灣全體人民期待，中共沒有立場表達不當言論。

詹志宏批評，特別是中國大陸外交部對蔡總統做了非常不尊重、非常不專業的發言，「我們表示嚴正抗議」。呼籲中共當局應該以平常心、相互尊重態度看待兩岸關係，兩岸和平穩定發展才可期。

中國大陸正值全國「兩會」期間，全國政協委員周小平提案，建議發布「台省分裂勢力人物黑名單懲戒令」，甚至提到「在對台特別行動期間，任何人都可以將其逮捕或擊斃」。

詹志宏指出，中共對於中華民國沒有任何管轄權，周姓人士的發言透露中國大陸全國政協委員「水準就是這樣」。維護台海和平穩定也要同時捍衛中華民國主權和民主憲政制度，如果台海間有任何不符合大家期待的和平穩定，責任很清楚是歸在哪一個國家。

對於總統蔡英文擬過境加州與美國眾議院議長麥卡錫會晤一事，中國大陸外交部發言人毛寧8日聲稱，對有關消息嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉，要求美方作出澄清；中方堅決反對任何形式的美台官方往來。（編輯：邱國強）1120309

#麥卡錫
#陸委會
#蔡英文
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