習近平秦剛點名批華府 專家稱美中關將持續惡化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中共總書記習近平與中國外長秦剛接連點名批判美國，專家指出，這凸顯北京根本不願意與美國合作，預示著兩國關係短中期將持續惡化，並說目前還看不出打破這「惡性循環」的可能。

當前中國正召開年度政協與人大兩會，美國之音（VOA）今天報導，秦剛昨天在兩會外長記者會直指美國若不踩煞車必然陷入衝突對抗，並說第一粒鈕扣扣錯了，導致美國對中國政策脫離理性健康的正軌。

此前習近平則指責以美國為首的西方國家企圖遏中，使中國在過去5年面臨嚴峻挑戰，全球不確定因素顯著增多。

報導說，這不是中國第一次就中美關係處理不好會有衝突風險對美國提出警告。不過，以往談到衝突風險時往往較為隱晦，比如，會用「某些國家」取代「美國」。

美國戰略與國際研究所的高級顧問甘思德（Scott Kennedy）在推特發文說，習近平對美國的直接批評，預示著「以後美中兩國在任何重大問題上都不太可能妥協」。

而美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）6日曾表示：「跡象表明北京根本不願意互惠合作。」美國不應該對中國進行互惠合作抱有太大的希望。

他說，前總統歐巴馬（Barack Obama）與川普（Donald Trump）和現任總統拜登（Joe Biden）領導的政府，無不致力於美中雙方藉共同利益的領域展開對話與合作，但北京卻以兩國在氣候變遷及打擊毒品的合作當槓桿，迫使美國在其他領域讓步。

華府智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）表示，習近平正面臨典型的獨裁者困境，而把失敗的責任歸咎於敵對外部勢力。

辛格頓指出，習咄咄逼人及適得其反的政策不利中國經濟成長，並疏遠世界各地的民眾，面對這些和其他挑戰，習近平採取的對策是卸責及歸咎於敵對的外部勢力，並預測美中關係中短期會進一步惡化。

美國智庫外交關係協會（CFR）中國研究高級研究員張彥（Ian Johnson）則表示，美中關係目前處於惡性循環中，底線被一再突破。

他說，去年印尼峇里島會談以來，雙方都希望設定底線，但好像不管雙方希望做什麼，卻有一種動力不斷把這個關係推得越來越低，幾乎不可避免好像某種衝突即將發生，而且似乎無法打破這個循環。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120308