秦剛拿「憲法」談台海 對外宣示展強硬態度

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（中央社記者李雅雯台北7日電）中國外長秦剛今在兩會外長記者會上拿出「中華人民共和國憲法」紅本子，指「解決台灣問題，是中國人自己的事」。分析指出，對國際發聲所以態度強硬，對台政策是軟硬兼施。

展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華7日接受中央社採訪表示，這是一場國際記者會，主要聽者是國際人士，秦剛在談及兩岸相關議題時，勢必得拿出強硬態度；相較於國務院總理李克強作政府工作報告是對內講話，用字等就會較和緩一些。

他說，中國現正面對許多外部不確定風險，秦剛的強硬談話也是講給其他國家聽，尤其是在這場問答中，拿了烏克蘭戰爭對比台灣問題質疑美國，正是為了告訴其他國家，「美國的所作所為實是違背其自己所講的」。

「中共在對台政策宣示上，簡單來說是內外有別」，郭瑞華指出，對外一定持續強調「一個中國原則」，如同這場記者會所展現出的強硬一面；對台則會稍有一些不同，軟硬兼施。

他說，對台強硬部分會實現在政治上，透過國防、外交等強硬手段去促統，軟策略部分則是鼓勵經濟文化交流、人員來訪，這是兩個方向的工作；不過其對於官方交流仍是排斥，所以他們說「寄希望於台灣人民」。

郭瑞華認為，對台軍事威脅一定會繼續存在，因為有「和統」也有「武統」；面對兩岸關係惡化，重建彼此雙方關係很重要，台灣不能排斥這部分，應漸進地恢復交流以增進兩岸人民相互理解，彼此人民敵意倘若升溫，對於台灣來講，相對地更為不利。

秦剛7日上午在兩會記者會上回應台灣問題。他在現場拿出「中華人民共和國憲法」紅本子，引用序言「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。

秦剛說，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉，最近美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，對此中方堅決反對並保持高度警惕。（編輯：唐佩君）1120307