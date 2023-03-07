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秦剛盼中日合作 談戰狼外交籲外交官保家衛國

2023/3/7 13:01（3/7 15:26 更新）
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（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京7日電）中國外長秦剛上任至今尚未實體會晤日本外相林芳正。他今天說，期盼兩國發展「互為合作夥伴非威脅」的關係，談到戰狼外交則說，中國外交官須「與狼共舞」，保家衛國。

中國新任外交部長秦剛今天上午舉行上任後首次外長記者會，回答中外記者提問。

日本媒體關注，目前中日在政治、經濟、安全保障等領域仍存在鮮明分歧，雙方外長仍未實體會面，未來的中日關係將會如何發展。

秦剛引用「中日和平友好條約」與多份中日間的政治文件表示，這些文件構成了中日關係的政治根基，特別是「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識，並呼籲日本應該言而有信，嚴格遵守，說了就要做到。

他也提及，「中日和平友好條約」中明確規定反對霸權主義，條約精神在當下具有現實意義。

此外，在場記者提問，若干觀察家分析，秦剛接外長是否意味著中國揚棄「戰狼外交」的標籤？

秦剛微微一笑答覆，他剛到美國任中國駐美大使，當地媒體稱「中國戰狼」來了，「現在我回來當外長，又不給我這個稱號了，我還真若有所失」。

他說，戰狼外交是一個話語陷阱，製造話語陷阱者不懂中國和中國外交，也無視事實，別有用心，但是當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官必須「與狼共舞」，保家衛國。（編輯：曹宇帆）1120307

#秦剛
#中國
#林芳正
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