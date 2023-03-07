秦剛談中美關係 扣錯首顆鈕扣導致政策偏離正軌

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（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京7日電）中國外長秦剛形容中美關係如同兩名參加奧運賽跑的選手，其中一方卻總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧。「扣錯第一顆鈕扣」，導致美國對中政策偏離理性正軌。

中國新任外交部長秦剛今天上午舉行上任後首次外長記者會，回答中外記者提問，包含中美關係、中俄關係、台海問題與俄烏戰爭均成為關注焦點。

針對媒體提出「鑒於雙方在各種問題上的利益分歧不斷擴大，還有可能發展健康穩定的中美關係」、「除了中國的核心利益，是否也考慮過美國的核心利益」等中美關係相關提問，秦剛說，美國聲稱要「競贏」中國但不尋求衝突。但實際上，美國的所謂「競爭」，「就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈」。

秦剛表示，美國對中國的認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰。「第一粒鈕扣扣錯了，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌」。

他並以奧運賽跑形容中美關係指出，美方口口聲聲說要遵守規則，「但一方不是想著如何跑出自己的最好成績，總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意對抗」。

日前中美因為氣球事件而緊張關係再次升溫，秦剛在會中表示，這完全是一起因不可抗力導致的偶發意外事件，事實和性質都很清楚，連美方也認為不構成現實威脅。

他說：「然而美方卻違反國際法精神和國際慣例，有罪推斷，過度反應，濫用武力，借題發揮，製造了一場本可以避免的外交危機。」

秦剛並稱，美國聲稱要替中美關係加裝護欄、不衝突，實際上是要中國打不還手，罵不還口。「如果美方不踩煞車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗」。

相較於對於中美關係的措辭強硬，秦剛在記者會中提及中俄關係時稱，中俄成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，樹立了新型國際關係的典範，「世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前」。（編輯：曹宇帆）1120307