秦剛拿中國大陸「憲法」談台海問題 要美不干涉

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（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京7日電）中國外長秦剛今天在兩會外長記者會上回應台灣問題。他拿出一本「中華人民共和國憲法」紅本子，聲稱「解決台灣問題，是中國人自己的事」，並要美方不得干涉。

秦剛在今早的兩會外長記者會上首次亮相。台灣問題被安排在第6題，秦剛在回應此題時，在桌上翻出一本紅色本子，接著說：「我知道今天肯定要問到台灣問題，特別帶來一本『中華人民共和國憲法』。」

他接著引用這本「憲法」的序言，聲稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。

秦剛接著說，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。最近美國高官聲稱台灣問題不是中國內政，對此中方堅決反對並保持高度警惕。

秦剛表示，「對於兩岸來說，我們都有一個家，名字叫中國。作為骨肉同胞，我們將繼續以最大誠意、盡最大努力實現祖國和平統一。」同時，他也警告，中方保留一切必要措施的選項，中國「反分裂國家法」對此規定得很明確。如果出現了違反該法的情況，必須「依憲依法」行事。

秦剛強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。台灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任。「我們之所以同美國談台灣問題，是要求美方不要干涉中國內政。」

秦剛並連三問說，「中國人民有權問，為什麼美方在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在中國的台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整？為什麼一邊要求中國不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反「八一七」公報向台灣售武？為什麼一邊口口聲聲說維護地區和平穩定，一邊卻暗地裡制定了所謂「摧毀台灣」的計畫？」

秦剛又說，「台獨」分裂與台海和平穩定水火不容。台海和平穩定的真實威脅是「台獨分裂勢力，定海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報。台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。

秦剛表示，如果美方真的希望台海風平浪靜，就應該停止「以台制華」，回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，明確反對和制止「台獨」。（編輯：陳沛冰）1120307