秦剛兩會外長首秀 剛猛直接風格難變

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（中央社記者呂佳蓉北京7日電）中國新任外長秦剛今在兩會外長記者會上的首秀，共回應14道問題，其中美中關係與台灣問題是焦點。外界曾指他在擔任發言人時就以「剛猛、直接」著稱，而他的外長首秀也是如此。

外界一度預期，由中國駐美大使秦剛接任中國外長的人事調動，是中國欲改變其「戰狼外交」的對外形象風格。但從秦剛於兩會的首秀觀察，以及美中關係已是「競爭多於合作」的大格局之下，風格很難因「易人」而改變。

秦剛在會中將美中關係以奧運賽跑做比喻，稱美國口稱遵守規則，但總想絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會，是「不公平競爭」；在台灣問題上，更拿出事先準備好的紅皮中國「憲法」，宣稱北京定義的台灣，並強硬重申「反干涉」與「反台獨」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受中央社訪問時表示，秦剛是中國共產黨員，他的發言與政策反映中共的看法。「戰狼外交」也許在手法與語言上有些彈性，但這次在外長記者會上在談及美中關係與台灣問題上顯得強硬，與外界之前推測也有所出入。

中國人民大學國際關係學院教授李慶四接受中央社訪問時則說，這次的外長記者會，秦剛代表了中國政府維護國家利益。而「戰狼外交」與中國威脅都是一個套路，是一個「汙名化」，目的是要中國逆來順受。

他強調，沒有所謂的「戰狼外交」，中國是捍衛自身正當的國家利益。

秦剛在外交系統已30多年，曾任中國外交部發言人8年，當時的風格本就不溫順，而是以「剛猛」、「直接」著稱。

他在今天回應與個人相關的中國外交形象「戰狼外交」時，先自嘲「沒有被稱為戰狼，若有所失」，但中國外交官是「與狼共舞」。

每年中國全國「兩會」（人大、政協）的外長記者會是外界了解中國外交政策的重要窗口。這也是中共20大後，中國外長直接對外闡述外交政策，傳遞對外形象。（編輯：邱國強）1120307