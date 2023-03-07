更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽台灣隊首役對戰巴拿馬 即時文字轉播看這裡
首頁 / 兩岸

秦剛兩會外長首秀 剛猛直接風格難變

2023/3/7 16:07（3/7 16:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國外長秦剛（後左2）7日在兩會外長記者會上回應台灣問題。（中新社）
中國外長秦剛（後左2）7日在兩會外長記者會上回應台灣問題。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京7日電）中國新任外長秦剛今在兩會外長記者會上的首秀，共回應14道問題，其中美中關係與台灣問題是焦點。外界曾指他在擔任發言人時就以「剛猛、直接」著稱，而他的外長首秀也是如此。

外界一度預期，由中國駐美大使秦剛接任中國外長的人事調動，是中國欲改變其「戰狼外交」的對外形象風格。但從秦剛於兩會的首秀觀察，以及美中關係已是「競爭多於合作」的大格局之下，風格很難因「易人」而改變。

秦剛在會中將美中關係以奧運賽跑做比喻，稱美國口稱遵守規則，但總想絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會，是「不公平競爭」；在台灣問題上，更拿出事先準備好的紅皮中國「憲法」，宣稱北京定義的台灣，並強硬重申「反干涉」與「反台獨」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受中央社訪問時表示，秦剛是中國共產黨員，他的發言與政策反映中共的看法。「戰狼外交」也許在手法與語言上有些彈性，但這次在外長記者會上在談及美中關係與台灣問題上顯得強硬，與外界之前推測也有所出入。

中國人民大學國際關係學院教授李慶四接受中央社訪問時則說，這次的外長記者會，秦剛代表了中國政府維護國家利益。而「戰狼外交」與中國威脅都是一個套路，是一個「汙名化」，目的是要中國逆來順受。

他強調，沒有所謂的「戰狼外交」，中國是捍衛自身正當的國家利益。

秦剛在外交系統已30多年，曾任中國外交部發言人8年，當時的風格本就不溫順，而是以「剛猛」、「直接」著稱。

他在今天回應與個人相關的中國外交形象「戰狼外交」時，先自嘲「沒有被稱為戰狼，若有所失」，但中國外交官是「與狼共舞」。

每年中國全國「兩會」（人大、政協）的外長記者會是外界了解中國外交政策的重要窗口。這也是中共20大後，中國外長直接對外闡述外交政策，傳遞對外形象。（編輯：邱國強）1120307

#秦剛今
#中國
#台灣
延伸閱讀
秦剛談中美關係 扣錯首顆鈕扣導致政策偏離正軌秦剛盼中日合作 談戰狼外交籲外交官保家衛國中國「兩會」政府換屆 習近平執政團隊成形中國兩會審議黨政機構改革方案 學者：強黨弱政
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族