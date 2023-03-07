中國軍費維穩費成長 松田康博：內外強烈不安

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（中央社台北7日電）針對中國今年編列軍費年增7.2%，日本學者松田康博表示，相較於公共服務預算不增反減，教科預算僅增2%，軍費、維穩費卻年增7.2%及6.4%，代表中國政府對內外的不安全感「非常非常強烈」。

松田康博並針對中國學者宋忠平以「沒有錢的話，怎麼買演練的彈藥和補給？」一語，為中國今年軍費年增7.2%辯護表示，這是「為辯護而做的狡辯」；而中國軍費過去30年內成長了39倍，是全球少見的。

美國之音（VOA）中文網昨天就中國軍費年增7.2%的議題，邀集國立中正大學戰略暨國際事務研究所創所所長宋學文及松田康博、宋忠平等台、日、中學者視訊連線發表看法，提到上述內容。

現任日本東京大學東洋文化研究所教授的松田康博表示，軍事預算普遍涉及武器裝備和採購，多採逐年分期付款，靈活度較低。因此中國不太可能因為今年經濟疲弱就調降軍費，維持微幅的年增率是長期趨勢。

松田康博指出，2019至2023年間，中國軍費年增率介於6.6%至7.5%，今年是7.2%。相形之下，中國今年一般公共服務支出年減0.7%，教育和科技預算年增2%，唯獨國防預算仍為7.2%的高成長率，這代表中國在面對不利的國內外環境時，所展現的「國家意志力」。

他提到，中國認為當今國際環境對自身比較不利，「絕對不能放鬆」。且除軍費外，今年維穩預算也增加6.4%，也非常高。這代表的意涵是，中國政府現在對外、對內的不安全感「非常非常強烈」。

松田康博認為，擴張軍費的部分原因是劍指台灣。若中國國家主席習近平一旦決定訴諸武力解決台灣問題，美軍的介入不可不防，中國屆時需要非常強的軍事部署，包括更多的海、空和兩棲作戰實力，都須投入龐大資源才能成軍。

宋忠平對此則表示，中國增加國防預算有四大目的，一是改善官兵待遇；二是有利於提高戰鬥力，以利打仗；三是提高軍事採購能力，尤其2、3代武器裝備都要換裝為最新武器裝備；四是加強軍事演練的頻度、廣度和深度，必須在陸海空域和電訊網路等各領域都加大演練力度，「沒有錢的話，怎麼買演練的彈藥和補給」？

宋忠平說，中國軍費占GDP的1.5%「還有上漲空間」，因為國際平均水平是2%。且美國、德國、日本的軍費不斷增加，美國2024年軍費可能會突破GDP的4%。從現實角度來講，中國增加國防預算「是適度的，也是必要的」。

但松田康博對宋忠平的說法表示，這一論調是「為辯護而作的狡辯」。中國軍費過去30年內成長了39倍，成長速度全球少見。如果這種擴軍規模是「溫和的」，那其他國家絕對遜色。而且中國一再拿美國作對比，言下之意，彷彿中國也有稱霸全世界的野心。

他並針對日本今年軍費比去年大增26.3%解釋說，日本40年來的國防開支沒有成長，是被中國超越後才開始增加，「不然這樣下去會被中國壓倒」。隨著中國軍費2007年超越日本，如今成長到日本的4倍，日本當然必須考慮防衛，因為兩國在東海有領土爭議。

宋學文則認為，若只是對付台灣，中國不需要擴充這麼多的軍備。從最近的發展看來，它不是針對台灣，而是美中的對峙。同時，美國對中國的經濟、科技制裁，加上日本軍備的增加，或是未來第一島鏈國家可能設置中程飛彈，都會引發軍備競賽跟各國軍費的增加。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120307